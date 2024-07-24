Акции МКПАО «Яндекс» начали торговаться на Мосбирже

Тикер — YDEX.Источник: Telegram-канал «Яндекса» для инвесторовТорги стартовали в 9:50 мск на Мосбирже. Новый тикер «Яндекса» — YDEX. Бумаги компании вошли в первый котировальный список биржи.Изначально основные торги должны были начаться 10 июля 2024 года, но «Яндекс» перенёс их на 24 июля, чтобы успеть завершить все расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций Yandex N.V. Технические торги акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже стартовали ещё 8 июля.15 июля нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Она сменила название на Nebius.#новости #яндекс
Налетай, инвесторы, новых акций подвезли.