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Таня Боброва
Деньги

Суд в Москве частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к депозитарию Clearstream

До этого арбитражные суды удовлетворяли только требования юрлиц к депозитарию, отмечает РБК.

  • На решение Арбитражного суда Москвы обратило внимание «РБК Инвестиции». Как пишет издание, из 200 млн рублей, доступа к которым лишились истцы из-за санкций, суд посчитал возможным взыскать с ответчика около 3,3 млн рублей по текущему курсу.
  • Резолютивная часть решения суда пока не опубликована. По словам Арама Григоряна, партнёра NSP, который представлял интересы инвесторов в суде, суд удовлетворил иск только в части требований, которые относились к купонным доходам на ценные бумаги, заблокированным в Clearstream.
При этом суд, по всей видимости, исключил из расчёта не только те купоны, которые инвесторы уже получили в рамках указа №665 (устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам), но и даже те, которые ещё не получили, но в перспективе ожидаются к выплате по 665-ому указу. Суд отказал в удовлетворении иска в части взыскания стоимости заблокированных бумаг.
Арам Григорян, адвокат, партнер NSP
  • В итоге один из истцов должен получить $20,5 тысячи, ещё один — $18 тысяч, указывает издание. По остальным истцам получен отказ — они требовали возмещение стоимости бумаг, уточнил Григорян.
  • Инвесторы подали коллективный иск к люксембургскому депозитарию Clearstream в августе 2023 года. Всего, по данным РБК, на конец июля 2024-го в российские суды подали 26 исков к Clearstream, который весной 2022 года заблокировал активы российских инвесторов, учитывающиеся в нём на счетах НРД.

#новости #clearstream

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3 комментария
Вадим Д.

Мда. Если бы решения российского суда хоть где-то признавались, было бы здорово.
Однако, есть нюанс.
А российским инвесторам таки пора призадуматься. Хотя не, бред же.

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Vlad

К расстрелу их не приговорил, не???

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Запопу Кусь

Я хочу иметь нервную систему как у российских инвесторов. 💁‍♀️

Вот честно. Это просто железные люди. Иностранцы давно бы уже из окон повыпрыгивали, а эти спокойненько пьют чаёк и ещё судятся с кем-то. 💁‍♀️☕

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