Суд в Москве частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к депозитарию Clearstream

При этом суд, по всей видимости, исключил из расчёта не только те купоны, которые инвесторы уже получили в рамках указа №665
(устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам
), но и даже те, которые ещё не получили, но в перспективе ожидаются к выплате по 665-ому указу. Суд отказал в удовлетворении иска в части взыскания стоимости заблокированных бумаг.
Мда. Если бы решения российского суда хоть где-то признавались, было бы здорово.
Однако, есть нюанс.
А российским инвесторам таки пора призадуматься. Хотя не, бред же.
К расстрелу их не приговорил, не???
Я хочу иметь нервную систему как у российских инвесторов. 💁♀️
Вот честно. Это просто железные люди. Иностранцы давно бы уже из окон повыпрыгивали, а эти спокойненько пьют чаёк и ещё судятся с кем-то. 💁♀️☕