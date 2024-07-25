День 883: глава «Татспиртпром» заявил, что стоит пересмотреть список алкоголя, разрешённого к параллельному импорту

Глава одного из крупнейших производителей водки в России — холдинга «Татспиртпром» — Руслан Максудов предложил «пересмотреть» список алкогольных брендов, разрешённых к параллельному импорту. Об этом он заявил в интервью РБК. Параллельный импорт был «хорошей инициативой», чтобы восполнить «пробел», возникший из-за ухода западных алкогольных компаний. Но за два года рынок с этой задачей «вполне справился», считает Максудов.