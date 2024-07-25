День 883: глава «Татспиртпром» заявил, что стоит пересмотреть список алкоголя, разрешённого к параллельному импорту

В последние два дня клиенты крупных российских банков испытывали длительные сложности с использованием их приложений и сервисов, пишет «Коммерсантъ». Сбои были у «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Райффайзенбанка», «Росбанка» и других. Эксперты утверждают, что все банки подверглись DDoS-атаке.
«Максудов обратил внимание на то, что с 1 июля этого года в стране появилась минимальная розничная цена (МРЦ) на ром. «Она же не просто так появилась. Значит, производство рома в России увеличилась кратно. Вот это как раз ответ на вопрос, что есть категории, в которых мы можем уже вполне суверенно работать»
Купил я как-то недавно в КБ челябинский ром. И знаешь что, гражданин Максудов? А иди-ка ты нахуй со своими инициативами по пересмотру списка алкогольных брендов, разрешённых к параллельному импорту. Знаем мы твой пересмотр - сократить, запретить, чтоб самим гнать "напиток, похожий на ром/виски/джин".
Этот список наоборот, расширять нужно. А если вы, алкопроизводители, которые ещё вчера только водку гнали, начали гнать всё остальное - то сделайте сперва качественный продукт, который будут брать, даже если есть иностранная продукция, а не тупо запретить конкурентов - и всё ништяк сразу вам.
Не поступайте, как наши охуевшие виноделы. Хотя, кому я говорю.
Руслан Максудов, Руслан Максудов
Не пьет двойной бурбон.
Руслан Максудов, Руслан Максудов
Лоббирует Спиртпром
Конечно, банки у нас самые лучшие, а подлые гады из ддосят беспощадно.
По секрепам в само сердечко...
за два года рынок с этой задачей «вполне справился», считает МаксудовНапитки с названиями ром, джин, текилу и шотландский виски вызодят с конвейера, чего же боле?
Минпромторг намерен сократить случаи продажи государству иностранной продукции под видом российской😂 То есть Синпромторг плантрует подло развалить всю «отечнственную» промышленность?!
Они начали догадываться, что санкции не на пользу
Госдума примет законы о криптовалютах для внешнеторговых операций и криптомайнинге
https://www.profinance.ru/news2/2024/07/24/cczg-gosduma-primet-zakony-o-kriptovalyutakh-dlya-vneshnetorgovykh-operatsij-i-kripto.html