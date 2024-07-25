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Евгения Евсеева
Деньги

День 883: глава «Татспиртпром» заявил, что стоит пересмотреть список алкоголя, разрешённого к параллельному импорту

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 883: глава «Татспиртпром» заявил, что стоит пересмотреть список алкоголя, разрешённого к параллельному импорту

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 июля: доллар — 86,55 рубля (на 74 копейки меньше, чем 24 июля), евро — 94,37 рубля (на 1,08 рубля меньше).

Брокеры и банки обсуждают отказ от официального курса ЦБ в качестве базисного актива по фьючерсам на доллар и евро, узнали «Ведомости».

На фоне санкций российские банки стали повышать комиссии за операции с китайским юанем, отмечают «Ведомости». Например, «Райффайзенбанк» 22 июля сообщил, что с 1 августа «Райффайзен инвестиции» увеличат комиссию за покупку юаней на брокерском счете. «БКС банк» с 8 августа повысит комиссию за переводы в юанях через интернет-банк и отделения.

Кто и как адаптируется

Глава одного из крупнейших производителей водки в России — холдинга «Татспиртпром» — Руслан Максудов предложил «пересмотреть» список алкогольных брендов, разрешённых к параллельному импорту. Об этом он заявил в интервью РБК. Параллельный импорт был «хорошей инициативой», чтобы восполнить «пробел», возникший из-за ухода западных алкогольных компаний. Но за два года рынок с этой задачей «вполне справился», считает Максудов.

Какие есть проблемы и трудности

Минпромторг намерен сократить случаи продажи государству иностранной продукции под видом российской. Для этого ведомство предлагает обязать производителей при внесении данных о происхождении товаров в госинформсистему «Промышленность» отчитываться и о стране производства комплектующих. Ужесточение отчётности может отстранить «ненастоящих» российских производителей от рынка госзаказа.

Контекст

В последние два дня клиенты крупных российских банков испытывали длительные сложности с использованием их приложений и сервисов, пишет «Коммерсантъ». Сбои были у «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Райффайзенбанка», «Росбанка» и других. Эксперты утверждают, что все банки подверглись DDoS-атаке.

Новости предыдущего дня, 24 июля — здесь.

#новости

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6 комментариев
Слегка Придурковатый

«Максудов обратил внимание на то, что с 1 июля этого года в стране появилась минимальная розничная цена (МРЦ) на ром. «Она же не просто так появилась. Значит, производство рома в России увеличилась кратно. Вот это как раз ответ на вопрос, что есть категории, в которых мы можем уже вполне суверенно работать»

Купил я как-то недавно в КБ челябинский ром. И знаешь что, гражданин Максудов? А иди-ка ты нахуй со своими инициативами по пересмотру списка алкогольных брендов, разрешённых к параллельному импорту. Знаем мы твой пересмотр - сократить, запретить, чтоб самим гнать "напиток, похожий на ром/виски/джин".

Этот список наоборот, расширять нужно. А если вы, алкопроизводители, которые ещё вчера только водку гнали, начали гнать всё остальное - то сделайте сперва качественный продукт, который будут брать, даже если есть иностранная продукция, а не тупо запретить конкурентов - и всё ништяк сразу вам.

Не поступайте, как наши охуевшие виноделы. Хотя, кому я говорю.

3
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Mikhail Medvedev

Руслан Максудов, Руслан Максудов
Не пьет двойной бурбон.
Руслан Максудов, Руслан Максудов
Лоббирует Спиртпром

1
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Вадим Д.

Конечно, банки у нас самые лучшие, а подлые гады из ддосят беспощадно.

1
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Дмитрий Олегович

По секрепам в само сердечко...

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Вадим Д.

за два года рынок с этой задачей «вполне справился», считает МаксудовНапитки с названиями ром, джин, текилу и шотландский виски вызодят с конвейера, чего же боле?

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Вадим Д.

Минпромторг намерен сократить случаи продажи государству иностранной продукции под видом российской😂 То есть Синпромторг плантрует подло развалить всю «отечнственную» промышленность?!

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Вячеслав Романович

Они начали догадываться, что санкции не на пользу
Госдума примет законы о криптовалютах для внешнеторговых операций и криптомайнинге
https://www.profinance.ru/news2/2024/07/24/cczg-gosduma-primet-zakony-o-kriptovalyutakh-dlya-vneshnetorgovykh-operatsij-i-kripto.html

www.profinance.ru
Госдума примет законы о криптовалютах для внешнеторговых операций и криптомайнинге
Власти РФ намерены нормализовать и улучшить регулирование криптовалют, которые становятся более важными для экспортных операций страны.
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