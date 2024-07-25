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Артур Томилко
Деньги

Вступил в силу закон об обязанности банков возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Как будет работать механизм.

  • 25 июля 2024 года вступили в силу поправки к закону «О национальной платёжной системе», которые обязывают банки блокировать переводы на счета из чёрного списка ЦБ. Если деньги всё же дойдут до мошенников — банк должен будет их возместить.
  • Возврат денег предусмотрен также в случаях, когда банк не направил клиенту уведомление о переводе, на который тот не давал согласие, или не приостановил подозрительную операцию на два дня для проверки.
  • Если клиент потерял карту или мошенники получили данные о ней, банк должен вернуть все переводы, совершённые после того, как клиент сообщил о проблеме.
  • Чтобы вернуть украденные деньги, нужно сообщить о мошенничестве в банк. После проверки обращения деньги должны вернуть в течение 30 дней. Для трансграничных переводов срок возврата — 60 дней.
Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • В начале июля 2024 года банки сообщили, что в базе подозрительных счетов ЦБ содержатся реквизиты «нескольких десятков» легальных компаний, в том числе региональных и федеральных розничных сетей. По данным «Ъ», регулятор начал работу по исключению из базы добросовестных получателей.
  • 11 июля ЦБ также расширил список признаков мошеннических операций, по которым банки определяют, блокировать ли перевод. К ним добавили — уголовное дело против получателя денег, а также информацию от операторов связи о «нехарактерной» активности абонента перед переводом.

#новости #законы #банки

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27 комментариев
Слегка Придурковатый

"После проверки обращения деньги должны вернуть в течение 30 дней"

Но с вероятностью 99,1488% не вернут. Запомните этот твит.

2
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Олег Панков

это не твит.

3
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Иван Мариас

Заявка к мошеннику в личный кабинет прилетает, и он возвращает деньги. Всё ж понятно и исполнимо.

1
1
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Aimee Korinek

На самом деле это хороший закон, который будет усиливать защиту банков от мошенников в их же интересах

2
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Merlin

Скорее всего будут направо налево блокировать, как это вышло со 115

3
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Олег Панков

интересно, пока, как он будет работать.

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Жельмандо

Вроде как хорошо звучит, но на деле у меня есть собственный кейс:
зимой с карты МТС-банка списали 7500 в качестве пополнения неизвестного номера телефона. В течение 5 минут обращаюсь в банк...разбирались в общей сложности недели две (писал 3 претензии с пруфами).
В результате каждый раз один ответ - это не мошенники, это вы сами на какой-то номер деньги выводили.
Directed by Robert B Weide 🤷‍♂️

1
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