Вступил в силу закон об обязанности банков возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Как будет работать механизм.25 июля 2024 года вступили в силу поправки к закону «О национальной платёжной системе», которые обязывают банки блокировать переводы на счета из чёрного списка ЦБ. Если деньги всё же дойдут до мошенников — банк должен будет их возместить.Возврат денег предусмотрен также в случаях, когда банк не направил клиенту уведомление о переводе, на который тот не давал согласие, или не приостановил подозрительную операцию на два дня для проверки.Если клиент потерял карту или мошенники получили данные о ней, банк должен вернуть все переводы, совершённые после того, как клиент сообщил о проблеме.Чтобы вернуть украденные деньги, нужно сообщить о мошенничестве в банк. После проверки обращения деньги должны вернуть в течение 30 дней. Для трансграничных переводов срок возврата — 60 дней.Фото «Ведомости» В начале июля 2024 года банки сообщили, что в базе подозрительных счетов ЦБ содержатся реквизиты «нескольких десятков» легальных компаний, в том числе региональных и федеральных розничных сетей. По данным «Ъ», регулятор начал работу по исключению из базы добросовестных получателей.11 июля ЦБ также расширил список признаков мошеннических операций, по которым банки определяют, блокировать ли перевод. К ним добавили — уголовное дело против получателя денег, а также информацию от операторов связи о «нехарактерной» активности абонента перед переводом.#новости #законы #банки
"После проверки обращения деньги должны вернуть в течение 30 дней"
Но с вероятностью 99,1488% не вернут. Запомните этот твит.
это не твит.
Заявка к мошеннику в личный кабинет прилетает, и он возвращает деньги. Всё ж понятно и исполнимо.
На самом деле это хороший закон, который будет усиливать защиту банков от мошенников в их же интересах
Скорее всего будут направо налево блокировать, как это вышло со 115
интересно, пока, как он будет работать.
Вроде как хорошо звучит, но на деле у меня есть собственный кейс:
зимой с карты МТС-банка списали 7500 в качестве пополнения неизвестного номера телефона. В течение 5 минут обращаюсь в банк...разбирались в общей сложности недели две (писал 3 претензии с пруфами).
В результате каждый раз один ответ - это не мошенники, это вы сами на какой-то номер деньги выводили.
Directed by Robert B Weide 🤷♂️