Финтех-сервис Revolut получил банковскую лицензию Великобритании — он добивался её с 2021 года

Пока с ограничениями.Revolut получил «предварительную» банковскую лицензию — её выдали с ограничениями, пишет Bloomberg. В компании отметили, что это обычный шаг для регулятора.Сейчас у Revolut есть банковская лицензия для Европейской экономической зоны, выданная в Литве. В Великобритании он регулируется не как банк, а как финансовый сервис — это ограничивает бизнес.С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в Великобритании. Он сможет предлагать клиентам овердрафты, кредиты, сберегательные и другие продукты. Когда именно выдадут такую лицензию — не уточняется, Bloomberg предполагает, что это может занять до года.Компания подала заявку на лицензию в 2021 году и почти сразу столкнулся с трудностями. У регуляторов возникали вопросы в том числе к корпоративной структуре Revolut и российским корням сооснователя — Николая Сторонского.Он эмигрировал в Великобританию в 2004 году, получил британское гражданство и в 2022 году отказался от российского. Его отец руководит АО «Газпром промгаз» и находится под украинскими санкциями.В июле 2024-го Сторонский рассказал, что компания устранила большинство препятствий на пути к получению банковской лицензии в Великобритании.#новости #revolut
Его отец руководит АО «Газпром промгаз» lol
Что ему теперь, повеситься?
Я опять оказался прав
ну вот поговорка терпение и труд все перетрут, все таки работает, все таки они добились ее
терпение, труд и батя в газпроме
"В июле 2024-го Сторонский рассказал, что компания устранила большинство препятствий на пути к получению банковской лицензии в Великобритании." - всмысле устранили 😳
В июле 2024-го Сторонский рассказал, что компания устранила отца из «Газпром промгаз»