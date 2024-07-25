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Евгения Евсеева
Деньги

Финтех-сервис Revolut получил банковскую лицензию Великобритании — он добивался её с 2021 года

Пока с ограничениями.

  • Revolut получил «предварительную» банковскую лицензию — её выдали с ограничениями, пишет Bloomberg. В компании отметили, что это обычный шаг для регулятора.
  • Сейчас у Revolut есть банковская лицензия для Европейской экономической зоны, выданная в Литве. В Великобритании он регулируется не как банк, а как финансовый сервис — это ограничивает бизнес.
  • С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в Великобритании. Он сможет предлагать клиентам овердрафты, кредиты, сберегательные и другие продукты. Когда именно выдадут такую лицензию — не уточняется, Bloomberg предполагает, что это может занять до года.
  • Компания подала заявку на лицензию в 2021 году и почти сразу столкнулся с трудностями. У регуляторов возникали вопросы в том числе к корпоративной структуре Revolut и российским корням сооснователя — Николая Сторонского.
  • Он эмигрировал в Великобританию в 2004 году, получил британское гражданство и в 2022 году отказался от российского. Его отец руководит АО «Газпром промгаз» и находится под украинскими санкциями.
  • В июле 2024-го Сторонский рассказал, что компания устранила большинство препятствий на пути к получению банковской лицензии в Великобритании.

#новости #revolut

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23
23 комментария
Donatello Supreme

Его отец руководит АО «Газпром промгаз» lol

7
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Morningstar

Что ему теперь, повеситься?

2
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Невероятный Блондин

Я опять оказался прав

2
2
1
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Tric Gor

ну вот поговорка терпение и труд все перетрут, все таки работает, все таки они добились ее

1
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l0xa1 yes

терпение, труд и батя в газпроме

4
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l0xa1 yes

"В июле 2024-го Сторонский рассказал, что компания устранила большинство препятствий на пути к получению банковской лицензии в Великобритании." - всмысле устранили 😳

1
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Yusif Nasirli

В июле 2024-го Сторонский рассказал, что компания устранила отца из «Газпром промгаз»

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