Еврокомиссия заявила, что граждане и компании из ЕС не могут участвовать в обмене заблокированными активами с россиянами

Причина — участие в процессе НРД, который находится под санкциями Евросоюза и США.Разъяснения опубликованы на сайте Еврокомиссии. Физическим и юридическим лицам запрещено участвовать в обмене заблокированными активами с россиянами, следует из документа.Участие в схеме будет считаться нарушением санкционного режима, поскольку одним из участников обмена выступает Национальный расчётный депозитарий (НРД), пояснила Еврокомиссия.НРД находится под санкциями ЕС с июня 2022 года. В июне 2024 года США ввели блокирующие санкции против НРД и Национального клирингового центра.Опрошенные Forbes юристы говорят, что позиция Еврокомиссии не означает, что обмен не состоится в принципе. По их словам, найдутся иностранные инвесторы, готовые принять на себя риски участия в схеме. Также обмен возможен при наличии отдельных разрешений от регуляторов государств-членов ЕС.Указ об обмене заблокированными активами в ноябре 2023 года подписал Владимир Путин. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестиционная палата» открыла приём заявок на обмен.В начале июня «Инвестиционная палата» сообщила, что в ходе первого этапа обмена российские инвесторы предложили к обмену активы на сумму 35,3 млрд рублей. Их разделят на 100 равных лотов, которые смогут выкупить нерезиденты. Приём заявок от нерезидентов должен был завершиться 5 июля, но его продлили до 2 августа. Иностранным инвесторам потребовалось больше времени на согласования с регуляторами, отмечали источники «Ведомостей».#новости #инвестиции
Но как же... Ведь указ... Владимир Путин подписал...
Ну а типа ок, что ЕС вместе с активами нескольких санкционных лиц – заморозил еще сотни миллионов активов простых людей, кто инвестировал в западные компании?
Вы не понимаете от желающих отбоя нет, предложение от иностранцев в несколько раз больше чем предложенные акции россиян (с) Инвестпалата 😀
В окончание приема заявок от иностранцев, пук среньк, продлеваем сбор заявок от иностранцев на месяц, а теперь еще этот нож в спину от ес
Желающие получить вместо 0 хоть что-то найдутся. Продадут права на заблокированные активы за полцены компании из стран не вводивших санкции вроде ОАЭ, а те обменяют.
Варианты остаются, думаю они будут уже не такие, обмен должен произойти, потому что они забрали в том числе активы простых граждан! Причём надо обменять по стоимости активов в день их блокировки, даже не смотря на то, что некоторые активы в США и Европе просто упали на 90% и люди не смогли их вовремя продать.
"Да и плевать! Нам это только на пользу", - скажет он, попивая Добрый-колу в новеньком Москвиче.