День 884: автодилеры просят отложить индексацию утильсбора на 2025 год, китайские банки начали делить юани на «грязные» и «чистые»

Российские геймеры во втором квартале 2024 года потратили 54,5 млрд рублей на видеоигры на ПК и приставках, посчитали в XYZ School. В целом оценка рынка выглядит вполне реалистично, хотя полноценных исследований сейчас проводится мало, говорит руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. С этим согласен и сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов. «До санкций 2022 гогда мы имели примерно такие же цифры», — добавил он.