Ассоциация «Российские автодилеры» предложила Минпромторгу перенести начало цикла индексации утилизационного сбора с 2024-го на 2025 год, пишут «Ведомости». До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома, говорят в организации.
«...делить юань на «грязный» и «чистый»
Твоя молодежь бежит из твоей страны. Там никто не хочет жить в Китае, никто! Эта барахолка, блядь. Юань, юань, юань... Эта грязная зел.. разноцветная бумажка! Ни души, музыки нету, блядь, нет писателей у тебя. Весь мир слушает Чайковского, Достоевского, блядь. Фестивали, спорт только в России… И здесь, в КНДР. Здесь любят президента, а тебя презирают, презирают.
Какой трек Достоевского у вас любимый?
🤦🏼♀️
Только вот некому сейчас это уже говорить. Наследник партии пытался подражать, но что то не получается у него ;)
Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, что связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютойОсеня грязьниама юаня плёха.
На псине уже живого места нет...
автодилеры просят ...
Китайские банки не юани на сорта делят, а людей.
Россияне и били них вторым сортом, а теперь вышли за третий, в брак.