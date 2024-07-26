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Евгения Евсеева
Деньги

День 884: автодилеры просят отложить индексацию утильсбора на 2025 год, китайские банки начали делить юани на «грязные» и «чистые»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: <a href="https://unsplash.com/@eprouzet?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Eric Prouzet</a> / Unsplash 
Фото: Eric Prouzet / Unsplash 

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 июля: доллар — 85,41 рубля (на 1,14 рубля меньше, чем 25 июля), евро — 93,17 рубля (на 1,2 рубля меньше).

Кто и как адаптируется

Проблемы с трансграничными платежами простимулировали «финансовые инновации», рассказал «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник. Одна из наиболее перспективных — выпуск токенов на российское золото, наличие которого в хранилищах, например, мог бы гарантировать ЦБ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что инструмент тестируют участники рынка международных расчетов и до конца 2024 года он полноценно будет доступен участникам внешнеэкономической деятельности.

Ассоциация «Российские автодилеры» предложила Минпромторгу перенести начало цикла индексации утилизационного сбора с 2024-го на 2025 год, пишут «Ведомости». До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома, говорят в организации.

Какие есть проблемы и трудности

Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, что связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Первой группы» и член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин. Такая позиция банков осложняет расчёты импортёров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то ещё.

Контекст

Ставки аренды качественных складов в Московском регионе с 2024 начала года выросли на 35% — до 11 500 рублей за 1 м² в год. Это происходит на фоне жесткого дефицита свободных помещений, который сохраняется на уровне менее 1%, пишет Forbes.

Под вторичные санкции США за связи с Россией с февраля 2022 года по середину 2024-го попали 494 компании из 57 стран, пишут «Ведомости» . Основная причина — поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже попавшим под них лицам. Большинство таких компаний — из Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии и с Кипра.

Российские геймеры во втором квартале 2024 года потратили 54,5 млрд рублей на видеоигры на ПК и приставках, посчитали в XYZ School. В целом оценка рынка выглядит вполне реалистично, хотя полноценных исследований сейчас проводится мало, говорит руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. С этим согласен и сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов. «До санкций 2022 гогда мы имели примерно такие же цифры», — добавил он.

Россияне всё чаще занимают у банков на покупку или строительство частного дома, следует из данных ЦБ. На 1 июня 2024 года они взяли около 46 тысяч ипотечных кредитов на рекордную сумму 110,7 млрд рублей. Ажиотаж сопровождал окончание и ужесточение условий льготных госпрограмм ипотеки, объясняет Forbes.

Медучреждения за первую половину 2024 года на 32% чаще становились жертвами кибератак, имеющих критические последствия. В их числе утечки информации, уничтожение ИТ-инфраструктуры и приостановка работы учреждений, следует из данных «МТС RED».

Новости предыдущего дня, 25 июля — здесь.

#новости

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37 комментариев
Слегка Придурковатый

«...делить юань на «грязный» и «чистый»

Твоя молодежь бежит из твоей страны. Там никто не хочет жить в Китае, никто! Эта барахолка, блядь. Юань, юань, юань... Эта грязная зел.. разноцветная бумажка! Ни души, музыки нету, блядь, нет писателей у тебя. Весь мир слушает Чайковского, Достоевского, блядь. Фестивали, спорт только в России… И здесь, в КНДР. Здесь любят президента, а тебя презирают, презирают.

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Антон К

Какой трек Достоевского у вас любимый?

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Ari Stokratka

🤦🏼‍♀️

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Илья Фирсов

Только вот некому сейчас это уже говорить. Наследник партии пытался подражать, но что то не получается у него ;)

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Отрицательный Веган

Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, что связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютойОсеня грязьниама юаня плёха.

На псине уже живого места нет...

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u24

автодилеры просят ...

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Вадим Д.

Китайские банки не юани на сорта делят, а людей.
Россияне и били них вторым сортом, а теперь вышли за третий, в брак.

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