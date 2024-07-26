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Артур Томилко
Деньги

ЦБ поднял ключевую ставку до 18%

До этого регулятор четыре раза сохранял её на уровне 16%.

  • Инфляция ускорилась «существенно» сильнее, чем прогнозировалось в апреле 2024 года, сообщил Центробанк. Рост внутреннего спроса продолжает «значительно» опережать возможности предложения товаров и услуг.
  • Российская экономика продолжает расти «быстрыми темпами», потребительская активность остаётся высокой, доходы граждан растут. Инвестиционный спрос обеспечивается за счёт бюджетных стимулов и высоких прибылей бизнеса.
  • Во втором квартале 2024 года рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% год к году. Для возвращения инфляции к целевым значениям требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, заключил ЦБ.
  • Прогноз регулятора по инфляции на 2024 год пересмотрели в сторону увеличения, до 6,5–7,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025-м может снизиться до 4-4,5%.
Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • Большинство аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями» и Forbes, прогнозировали повышение ключевой ставки до 17-18%. Они связывали это с ростом инфляции, высокой потребительской активностью и низким уровнем безработицы. В пессимистичном сценарии до конца 2024-го ставка может вырасти до 20%, считают некоторые эксперты.
  • В бюллетене «О чём говорят тренды» за июль 2024 года ЦБ отмечал, что во тором полугодии кредитно-денежные условия должны быть жёстче, чем в первом. Помимо высокого спроса со стороны граждан, бизнеса и государства, регулятор также указывал на проинфляционные факторы предложения — сложности с оплатой импортных товаров и их доставкой в страну.
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также допускала, что регулятор может «существенно» повысить ключевую ставку, если инфляционное давление не начнёт снижаться.
  • Некоторые российские банки начали повышать ставки по вкладам ещё до заседания ЦБ. Например максимальная ставка в ВТБ выросла до 19% годовых, в «МТС банке» — до 18% годовых, «Альфа-банке» — до 18,5% годовых.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
  • В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале, марте, апреле и июне 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.

#новости #цб

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82 комментария
ЕЯ
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3
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Frederik Appleberg

хахахаха хорошо очень хорошо потом еще раз перевернем на 81

1
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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Ахахв

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Злой ЧакЧак

пиздец господа

18
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местный житель

Это только начало гойды.

8
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Степан Фадеев

Очередной?

2
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Serney

Зато Крым наш!

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