ЦБ поднял ключевую ставку до 18%

До этого регулятор четыре раза сохранял её на уровне 16%.Инфляция ускорилась «существенно» сильнее, чем прогнозировалось в апреле 2024 года, сообщил Центробанк. Рост внутреннего спроса продолжает «значительно» опережать возможности предложения товаров и услуг.Российская экономика продолжает расти «быстрыми темпами», потребительская активность остаётся высокой, доходы граждан растут. Инвестиционный спрос обеспечивается за счёт бюджетных стимулов и высоких прибылей бизнеса.Во втором квартале 2024 года рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% год к году. Для возвращения инфляции к целевым значениям требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, заключил ЦБ. Прогноз регулятора по инфляции на 2024 год пересмотрели в сторону увеличения, до 6,5–7,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025-м может снизиться до 4-4,5%.Фото ТАССБольшинство аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями» и Forbes, прогнозировали повышение ключевой ставки до 17-18%. Они связывали это с ростом инфляции, высокой потребительской активностью и низким уровнем безработицы. В пессимистичном сценарии до конца 2024-го ставка может вырасти до 20%, считают некоторые эксперты.В бюллетене «О чём говорят тренды» за июль 2024 года ЦБ отмечал, что во тором полугодии кредитно-денежные условия должны быть жёстче, чем в первом. Помимо высокого спроса со стороны граждан, бизнеса и государства, регулятор также указывал на проинфляционные факторы предложения — сложности с оплатой импортных товаров и их доставкой в страну.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также допускала, что регулятор может «существенно» повысить ключевую ставку, если инфляционное давление не начнёт снижаться.Некоторые российские банки начали повышать ставки по вкладам ещё до заседания ЦБ. Например максимальная ставка в ВТБ выросла до 19% годовых, в «МТС банке» — до 18% годовых, «Альфа-банке» — до 18,5% годовых.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале, марте, апреле и июне 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.#новости #цб
хахахаха хорошо очень хорошо потом еще раз перевернем на 81
Ахахв
пиздец господа
Это только начало гойды.
Очередной?
Зато Крым наш!