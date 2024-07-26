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Таня Боброва
Деньги

ЦБ будет долго держать ключевую ставку высокой — Набиуллина

26 июля 2024-го регулятор поднял ставку до 18%.

  • Комментарий о ключевой ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели (4% — vc.ru). Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновлённом прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • По её словам, обновлённый прогноз ЦБ по ставке не предполагает её снижения в 2024 году. 26 июля 2024-го регулятор поднял ставку с 16% до 18%. При этом ЦБ рассматривал вариант её повышения и до 19-20%, или же сохранения, сказала Набиуллина.
Допускали, что для возвращения инфляции к цели со ставкой 16% просто нужно больше времени для того, чтобы — с учётом лагов — жёсткость денежно-кредитных условий проявила снижение инфляции.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • Отвечая на вопрос, рассматривал ли ЦБ ещё более резкое повышение ставки — например, сразу на 5 п.п., Набиуллина ответила: у Банка России «нет необходимости для такого рода шоковых повышений».
  • Она пояснила, что обычно регуляторы используют такие методы в двух случаях. Первый — когда нужно «купировать риски финансовой стабильности» (например, в феврале 2022-го ЦБ поднял ставку больше чем вдвое — до 20%). Второй — когда реакция денежно-кредитной политики на рост инфляции уже сильно запоздала (в пример Набиуллина привела экономику Турции).
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #цб

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105 комментариев
Алекс

Ух, вот это конечно нонсенс. Экономика развивается так быстро, что мы тормозим её развитие высокой ставкой.
Видимо, чтобы западу не было стыдно, как слабо у них экономика растёт в сравнении с нашей, помогаем западным политикам.

30
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Peter Volkov

А где нынче ключевая ставка ниже чем в начале 2022? К примеру, в США ставка выросла в 66.6 раз https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

5
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Алекс

Алекс, какое у вас образование, что вы готовы оспаривать мнение всего департамента ЦБ ?

3
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Egor Ka

Да нет никакого развития. Скажи спасибо что электричество пока есть

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Денис Демидов

Не люблю Набиуллину, так как она продлевает жизнь режиму, но она делает все возможное, чтобы избежать гиперинфляции как в 90-х!

Не вижу других вариантов как удержаться от гиперка при увеличении денежной массы почти вдвое за последние два с половиной года...

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1
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Sergey Folps

А чего она "режиму" служит, она председатель ЦБ и просто выполняет свои обязательства, а то в противном случае при инфляции как в Венесуэле и общем обнищании, остатки среднего класса перейдут в бедный и будут тратить свое время прыгая на 1 или 2 ступеньки пирамиды Маслоу, и режим будет дешёвыми подачками это контролировать. Это просто везение, что в экономическом блоке остались люди которые после такого прессинга на экономику страны смогли сохранить тот скромный уровень который мы наработали за 30 лет

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hakhagmon

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что за отправление на СВО из столицы можно получить 5,2 миллиона рублей.

ох уже эти вертолетные деньги о которых путин говорил во время ковида

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