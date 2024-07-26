ЦБ будет долго держать ключевую ставку высокой — Набиуллина

Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели (). Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновлённом прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года.