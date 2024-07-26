ЦБ будет долго держать ключевую ставку высокой — Набиуллина

Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели (4% — vc.ru
). Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновлённом прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года.
Ух, вот это конечно нонсенс. Экономика развивается так быстро, что мы тормозим её развитие высокой ставкой.
Видимо, чтобы западу не было стыдно, как слабо у них экономика растёт в сравнении с нашей, помогаем западным политикам.
А где нынче ключевая ставка ниже чем в начале 2022? К примеру, в США ставка выросла в 66.6 раз https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS
Алекс, какое у вас образование, что вы готовы оспаривать мнение всего департамента ЦБ ?
Да нет никакого развития. Скажи спасибо что электричество пока есть
Не люблю Набиуллину, так как она продлевает жизнь режиму, но она делает все возможное, чтобы избежать гиперинфляции как в 90-х!
Не вижу других вариантов как удержаться от гиперка при увеличении денежной массы почти вдвое за последние два с половиной года...
А чего она "режиму" служит, она председатель ЦБ и просто выполняет свои обязательства, а то в противном случае при инфляции как в Венесуэле и общем обнищании, остатки среднего класса перейдут в бедный и будут тратить свое время прыгая на 1 или 2 ступеньки пирамиды Маслоу, и режим будет дешёвыми подачками это контролировать. Это просто везение, что в экономическом блоке остались люди которые после такого прессинга на экономику страны смогли сохранить тот скромный уровень который мы наработали за 30 лет
23 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что за отправление на СВО из столицы можно получить 5,2 миллиона рублей.
ох уже эти вертолетные деньги о которых путин говорил во время ковида