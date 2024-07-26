ЦБ увеличил лимит разового перевода самому себе через СБП до 30 млн рублей

До этого он составлял 1 млн рублей.Указание ЦБ об изменении максимального размера разового перевода самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) зарегистрировано в Минюсте 18 июля 2024 года, обратило внимание Frank Media.Документ увеличивает лимит до 30 млн рублей. Он вступает в силу через 10 дней после опубликования.1 мая 2024 года вступил в силу закон, который разрешает бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Банкам запрещено вводить ограничения на такие операции.При этом за одну операцию через СБП можно было перевести максимум 1 млн рублей, поэтому большую сумму приходилось дробить на несколько транзакций.#новости #цб #сбп
О, теперь я могу переводить самому себе 30 млн без комиссии! Осталось найти 29 800 000
Вы посмотрите на него. Накопил 200к и выпендривается тут!
Мда, теперь на виси комментаторы исключительно такие.
Рамзан Ахматович поможет тебе найти.
налоговая уже едет к тебе
колись где взял 200 штук - признавайся по хорошему
ниче страшного. инфляция сделает тебя и всех вокруг миллиардерами. зря чтоли налоги подняли для тех, у кого там доходы выше определенного порога.