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Артур Томилко
Деньги

ЦБ увеличил лимит разового перевода самому себе через СБП до 30 млн рублей

До этого он составлял 1 млн рублей.

  • Указание ЦБ об изменении максимального размера разового перевода самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) зарегистрировано в Минюсте 18 июля 2024 года, обратило внимание Frank Media.
  • Документ увеличивает лимит до 30 млн рублей. Он вступает в силу через 10 дней после опубликования.
  • 1 мая 2024 года вступил в силу закон, который разрешает бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Банкам запрещено вводить ограничения на такие операции.
  • При этом за одну операцию через СБП можно было перевести максимум 1 млн рублей, поэтому большую сумму приходилось дробить на несколько транзакций.

#новости #цб #сбп

55
11
11
98
98 комментариев
Дмитрий

О, теперь я могу переводить самому себе 30 млн без комиссии! Осталось найти 29 800 000

10
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Zoro

Вы посмотрите на него. Накопил 200к и выпендривается тут!

33
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Мать Тереза

Мда, теперь на виси комментаторы исключительно такие.

1
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Пролетая над ведром картошки.

Рамзан Ахматович поможет тебе найти.

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ellison9

налоговая уже едет к тебе

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ellison9

колись где взял 200 штук - признавайся по хорошему

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ИмФам2

ниче страшного. инфляция сделает тебя и всех вокруг миллиардерами. зря чтоли налоги подняли для тех, у кого там доходы выше определенного порога.

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