День 885: дальнобойщикам упростят въезд в Китай, Мьянма планирует подключить всю туристическую инфраструктуру к «Миру»

Банк России накануне впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — до 18%. Банки заранее начали готовиться к новому ужесточению монетарной политики, увеличивая ставки по депозитам и повышая ставки по рыночным кредитам. Что будет с вкладами и кредитами дальше, разбирался Forbes.