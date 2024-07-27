День 885: дальнобойщикам упростят въезд в Китай, Мьянма планирует подключить всю туристическую инфраструктуру к «Миру»

Правительство одобрило проект договора, который упростит передвижение дальнобойщиков между Россией и Китаем, пишет ТАСС. По данным агентства, проект предлагает расширить список ведомств, которые могут выдавать дальнобойщикам документы, необходимые для пересечения границы при въезде в Китай.
Мьянма... Куда только бедных россиян загнать не пытаются, Мьнма, КНДР... Забудьте о Кипре, Греции, Тенерифе... Оно понятно, что малый процент людей там был, в Мьянме будет ещё меньший... Вот люди терпят все эти ухудшения качества жизни, ради чего? Может кто-нибудь ответить?
И это при том, что в Мьянме уже 3 года гражданская война идёт. Дальше видимо начнут продавать путёвки на курорты Сирии и Ливии.
Вот люди терпят все эти ухудшения качества жизни, ради чего?Ради уничтожения проклятого загнивающего Запада, очевидно
Мьянма - это же помойка, вобравшая в себя все самое прекрасное от Индии и Бангладеш.
Интересное мнение про ситуацию с Wildberries высказал основатель ДНС
https://t.me/AlekseevDNS/522
Так это мнение только ленивый не озвучил. Обычный рейдерский захват бизнеса. Хорошо, что сейчас не 90-е
въезд и так не то чтобы очень сложный