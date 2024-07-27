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Деньги

День 885: дальнобойщикам упростят въезд в Китай, Мьянма планирует подключить всю туристическую инфраструктуру к «Миру»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3560161/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>
Источник: Pexels

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 июля: доллар — 85,56 рубля (на 15 копеек больше, чем 26 июля), евро — 93,26 рубля (на 9 копеек больше).

Банк России накануне впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — до 18%. Банки заранее начали готовиться к новому ужесточению монетарной политики, увеличивая ставки по депозитам и повышая ставки по рыночным кредитам. Что будет с вкладами и кредитами дальше, разбирался Forbes.

Кто и как адаптируется

Туроператоры из России выступили за прямые рейсы на курорты Мьянмы — такая возможность «прорабатывается», заявила в интервью «РИА Новости» союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. Кроме того, по её словам, Минтуризма поручит всей туристической инфраструктуре страны подключить карты платёжной системы «Мир».

Правительство одобрило проект договора, который упростит передвижение дальнобойщиков между Россией и Китаем, пишет ТАСС. По данным агентства, проект предлагает расширить список ведомств, которые могут выдавать дальнобойщикам документы, необходимые для пересечения границы при въезде в Китай.

Новости предыдущего дня, 26 июля — здесь.

#новости

8
8 комментариев
Alexey Arhipov

Мьянма... Куда только бедных россиян загнать не пытаются, Мьнма, КНДР... Забудьте о Кипре, Греции, Тенерифе... Оно понятно, что малый процент людей там был, в Мьянме будет ещё меньший... Вот люди терпят все эти ухудшения качества жизни, ради чего? Может кто-нибудь ответить?

3
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Бонифаций на каникулах

И это при том, что в Мьянме уже 3 года гражданская война идёт. Дальше видимо начнут продавать путёвки на курорты Сирии и Ливии.

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Вот люди терпят все эти ухудшения качества жизни, ради чего?Ради уничтожения проклятого загнивающего Запада, очевидно

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Какер Тарлсон

Мьянма - это же помойка, вобравшая в себя все самое прекрасное от Индии и Бангладеш.

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Андрей

Интересное мнение про ситуацию с Wildberries высказал основатель ДНС

https://t.me/AlekseevDNS/522

1
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Какер Тарлсон

Так это мнение только ленивый не озвучил. Обычный рейдерский захват бизнеса. Хорошо, что сейчас не 90-е

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Павел Блахин

въезд и так не то чтобы очень сложный

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