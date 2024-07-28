Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Карьера
Техника
Маркетплейсы
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

День 886: прогноз аналитиков по курсу доллара к рублю в августе, иск «Русхимальянса» к Refinitiv

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.reuters.com/technology/refinitiv-eikon-information-service-hit-by-outage-2021-06-23/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tingshu Wang / Reuters</a>
Источник: Tingshu Wang / Reuters

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 июля: доллар — 85,56 рубля (на 15 копеек больше, чем 26 июля), евро — 93,26 рубля (на 9 копеек больше).

С 1998 по 2023 год — за 26 лет наблюдений — курс доллара укреплялся в августе 19 раз, пишет «РБК Инвестиции». В последний раз в 2023 году рубль подтвердил «проклятие августа», упав на 4,83%, с 91,60 рубля до 96,03 рубля за доллар. Издание спросило аналитиков, что будет влиять на курс доллара в августе, и попросило дать прогноз по курсу. Они ожидают, что курс доллара составит 84-90 рублей.

График: «РБК Инвестиции»
График: «РБК Инвестиции»

Кто и как адаптируется

«Русхимальянс», оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, подал иск к консалтинговой компании Refinitiv, пишет ТАСС со ссылкой на картотеку дел. По данным агентства, иск относится к категории «Услуги — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

Контекст

В Аргентину после начала «спецоперации» приехали более 75 тысяч россиян, из нескольких районов Буэнос-Айреса образовалась «маленькая Россия», пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. В частности, они проживают в Палермо, Бельграно и других районах столицы. Например, они открыли там русскоязычные салоны красоты, рестораны, детские сады и небольшие театры.

Новости предыдущего дня, 27 июля — здесь.

#новости

11
8
8 комментариев
Какер Тарлсон

А что мотивировало десятки тысяч россиян уехать не в самую благополучную Аргентину из прекрасной России, где цветет стабильность, небывалый экономический рост с рывками и подъемами, грамотная социальная политика и вообще уверенность в завтрашнем дне?

Что же случилось? Почему так произошло?

2
Ответить
United24

Специальная Эмиграционная Операция...
Вот так все россияне разъедутся по странам Запада, а потом там проведут референдум о присоединении 😉 🤣

1
Ответить
Merlin

Скрытая спецоперация по захвату Аргентины!!!

2
Ответить
United24

*в Южной

1
Ответить
шатал устоев

Всей планеты!11

Ответить
United24
2
Ответить