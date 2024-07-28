День 886: прогноз аналитиков по курсу доллара к рублю в августе, иск «Русхимальянса» к Refinitiv

С 1998 по 2023 год — за 26 лет наблюдений — курс доллара укреплялся в августе 19 раз, пишет «РБК Инвестиции». В последний раз в 2023 году рубль подтвердил «проклятие августа», упав на 4,83%, с 91,60 рубля до 96,03 рубля за доллар. Издание спросило аналитиков, что будет влиять на курс доллара в августе, и попросило дать прогноз по курсу. Они ожидают, что курс доллара составит 84-90 рублей.