День 887: «Аэрофлот» и «Библио-глобус» попросили упростить визовый режим с Гоа, около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию

Количество пассажирских самолётов с действующим сертификатом летной годности в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 г-го снизилось на 3% до 693 воздушных судов, узнали «Ведомости». Росавиация приостанавливает сертификат лётной годности и исключает судно из реестра эксплуатантов, если самолёт по каким-то причинам не летает на протяжении 180 дней.
Если ничего не покупать, то цены нормальные (с) цитаты великих министров финансов.
Вот и Китай финансово заботится о России, деньги возвращает.
Общество русскоязычных жителей в Финляндии «Александровское общество» направило петицию в Европарламент и жалобу в Еврокомиссию из-за закрытия границы с Россией.
Судя по лубочно-казённым текстам большинство членов общества проживают в окрестностях МИДа в Москве.
Слушайте, население Финляндии меньше чем население Питера. Плюс в России всё дешевле: и товары, и услуги. Причём всё точно такого же качества как и в Финляндии. 💁♀️
Разумеется пол Финляндии каталось в Питер чтобы закупаться и лечиться. Я вот не верю в эти сказочки, что русские массово перлись в Финляндию чтобы платить там побольше налогов. 💁♀️
И сейчас финнов просто отрезали чтобы угодить американцам. Вот они под видом русскоязычных жителей и жалуются. 💁♀️
Эх, обожаю патриотов живущих не в России. Я для себя пока выделил две группы:
1. "Я патриот России, но ребенка родим в Аргентине".
2. Видео с блогершами, которых возмущают забастовки во Франции, Италии, Германии. И аргументируют это тем, что мол не нравится работа - увольняйся. Зачем людям жизнь портить своими забастовками? В России такого не было!
Тактика Хамаса 1-в-1. В Россию они, конечно же, не поедут. Вернуться в Россию для этих ущемляемых - страшнее смерте. В общем, типичный православный Хамас.