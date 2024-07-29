День 887: «Аэрофлот» и «Библио-глобус» попросили упростить визовый режим с Гоа, около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию

Количество пассажирских самолётов с действующим сертификатом летной годности в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 г-го снизилось на 3% до 693 воздушных судов, узнали «Ведомости». Росавиация приостанавливает сертификат лётной годности и исключает судно из реестра эксплуатантов, если самолёт по каким-то причинам не летает на протяжении 180 дней.