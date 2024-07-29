Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Техника
Карьера
Маркетплейсы
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 887: «Аэрофлот» и «Библио-глобус» попросили упростить визовый режим с Гоа, около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: <a href="https://unsplash.com/@redinbook?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Olha Kolesnyk</a> / Unsplash 
Фото: Olha Kolesnyk / Unsplash 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 июля: доллар — 85,56 рубля (на 15 копеек больше, чем 26 июля), евро — 93,26 рубля (на 9 копеек больше).

Кто и как адаптируется

«Аэрофлот» и его туроператор-партнёр «Библио-глобус» обратились в Минтранс и Минэкономики и попросили передать в МИД просьбу об упрощении или отмене визового режима с индийским курортом Гоа.

Виктор Харитонин спустя полтора года после покупки крупнейшего производителя мелованной бумаги и картона «Кама» перепродаёт актив. Переговоры о его покупке идут с крупнейшим производителем фанеры «Свезой», пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

«ВЭБ.рф» судится в Лондонском международном арбитражном суде с крупным британским банком Barclays из-за неустойки в $148 млн.

Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства, при котором выдача новых займов будет приостановлена, узнали «Ведомости». Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов инструментов по развитию малого бизнеса в 2025-2030 годы.

Контекст

Общество русскоязычных жителей в Финляндии «Александровское общество» направило петицию в Европарламент и жалобу в Еврокомиссию из-за закрытия границы с Россией.

Экспорт российских товаров в Китай в первой половине 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до $65,2 млрд. Это следует из данных Главного таможенного управления Китая, с которыми ознакомились «Ведомости».

Количество пассажирских самолётов с действующим сертификатом летной годности в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 г-го снизилось на 3% до 693 воздушных судов, узнали «Ведомости». Росавиация приостанавливает сертификат лётной годности и исключает судно из реестра эксплуатантов, если самолёт по каким-то причинам не летает на протяжении 180 дней.

По данным «Коммерсанта», сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию. Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках.

Новости предыдущего дня, 28 июля — здесь.

#новости

1111
22
11
90
90 комментариев
Андрей
13
4
Ответить
Слегка Придурковатый

Если ничего не покупать, то цены нормальные (с) цитаты великих министров финансов.

1
Ответить
Пролетая над ведром картошки.

Вот и Китай финансово заботится о России, деньги возвращает.

Ответить
Бонифаций на каникулах

Общество русскоязычных жителей в Финляндии «Александровское общество» направило петицию в Европарламент и жалобу в Еврокомиссию из-за закрытия границы с Россией.

Судя по лубочно-казённым текстам большинство членов общества проживают в окрестностях МИДа в Москве.

10
3
Ответить
Запопу Кусь

Слушайте, население Финляндии меньше чем население Питера. Плюс в России всё дешевле: и товары, и услуги. Причём всё точно такого же качества как и в Финляндии. 💁‍♀️

Разумеется пол Финляндии каталось в Питер чтобы закупаться и лечиться. Я вот не верю в эти сказочки, что русские массово перлись в Финляндию чтобы платить там побольше налогов. 💁‍♀️

И сейчас финнов просто отрезали чтобы угодить американцам. Вот они под видом русскоязычных жителей и жалуются. 💁‍♀️

4
2
Ответить
Андрей Новиков

Эх, обожаю патриотов живущих не в России. Я для себя пока выделил две группы:
1. "Я патриот России, но ребенка родим в Аргентине".
2. Видео с блогершами, которых возмущают забастовки во Франции, Италии, Германии. И аргументируют это тем, что мол не нравится работа - увольняйся. Зачем людям жизнь портить своими забастовками? В России такого не было!

4
Ответить
Невкусно и грустно

Тактика Хамаса 1-в-1. В Россию они, конечно же, не поедут. Вернуться в Россию для этих ущемляемых - страшнее смерте. В общем, типичный православный Хамас.

Ответить