My.Games продаст сервисы монетизации Boosty и Donation Alerts кипрскому предпринимателю Павлу Харанеке

Сумму сделки не раскрыли.Закрыть её планируют в третьем квартале 2024 года, говорится в заявлении My.Games. Решение позволит компании «всецело сосредоточиться на приоритетных направлениях — разработке и издательстве игр».Покупатель — основатель Broadsmart Group. Компания занимается проектированием, дизайном и продвижением элитных жилых комплексов. Харанека рассказал, что давно хотел «расширить портфолио цифровыми активами», поскольку онлайн-контент — «неотъемлемая часть повседневной жизни».Источник фото: «Ъ»Boosty — сервис монетизации для авторов. Он могут получать донаты, продавать подписки и доступ к публикациям. Donation Alerts — сервис монетизации трансляций.О планах My.Games продать сервисы сообщал «Ъ» со ссылкой на источники в августе 2023 года. Один допускал, что покупателем может стать VK, которая в 2022 году продала тогда ещё свое подразделение управляющему партнёру Leta Capital Александру Чачаве — за $642 млн. Позже новый владелец рассказал, что выделит российский бизнес в отдельную компанию.#новости #boosty
Классическая кипрская фирма, у которой на сайте нет даже сертификата.
Но для России в этом всём что хорошего?
Кипрскому? То есть недружественному? Щетаю, на эту сделку должны обратить внимание прокуратура, следственный комитет, ФСИН, ФСБ, МВД, ГРУ, РКНгбт+ и другие важные ведомства, которые обязаны не допустить наглого циничного вот этого всего.
и обязательно под тречок Тимати, ибо тут точно снова чья-то жена похищена!
На бусти много иноагентов и «изменников» родины. Думаю, что это просто слив проекта из-за давления.
А с каких пор бусти это российский проект?
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Интересно, где стримеры теперь будут побираться