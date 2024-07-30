День 888: участники рынка радиоэлектроники попросили побыстрее запретить закупку иностранной продукции для компаний с госучастием

Правительство считает необходимым назначить орган, который будет следить за соблюдением Центробанком антиотмывочных законов при работе с цифровыми рублями, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отзыв к поправкам в закон о противодействии отмыванию доходов. В Ассоциации банков России думают, что функции надзора за ЦБ можно отдать Росфинмониторингу.
«Только» запрет может помочь российским производителям «выйти на конкуренцию с Китаем»
Лукавят авторы обращения. Я бы даже сказал, откровенно пиздят. Ибо когда будет запрет, то конкуренции не будет вовсе. Парам парам пам!
P.S. Вообще, от подобных запретительных инициатив - да практически уже со всех отраслей, - веет неприкрытой пропагандой нетрадиционных ценностей. Нужно это остановить, иначе гейство проникнет во все сферы производства, а этого нельзя допустить.
Так прикол в том, что в России не производят большинство компонентов для радио-электроники. Просто кто-то не хочет терять деньги на переклеивании шильдиков с накруткой в 2-3 конца )
Это примерно такая же инициатива, как была пару месяцев назад, когда предлагали запретить ввоз электроники и тем самым поддержать отечественного производителя в лице Аквариуса и еще кого-то там :D Естественно, никто компоненты для такого рода электроники в России не производит. Разве что Эльбрусы, но они морально устарели до того, как появились на свет )
Убить конкуренцию с Китаем, поделить рынок в стиле олигополии, взвинтить цены на свое в 10 раз. Скрепыши!
Так ведь конкуренция с Китаем сугубо внутри России. Поднять пошлины -> цены x3 -> конкуренция! Шах и мат
Не гейство, а пидорство ☝️
выйти на конкуренцию с Китаем - это как говориться, утопия)
так и конкурировать не надо, так и выйти можно