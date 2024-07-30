День 888: участники рынка радиоэлектроники попросили побыстрее запретить закупку иностранной продукции для компаний с госучастием

Правительство считает необходимым назначить орган, который будет следить за соблюдением Центробанком антиотмывочных законов при работе с цифровыми рублями, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отзыв к поправкам в закон о противодействии отмыванию доходов. В Ассоциации банков России думают, что функции надзора за ЦБ можно отдать Росфинмониторингу.