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Полина Лааксо
Деньги

День 888: участники рынка радиоэлектроники попросили побыстрее запретить закупку иностранной продукции для компаний с госучастием

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Прайм»
Источник фото: «Прайм»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 июля: доллар — 86,56 рубля (на 1 рубль больше, чем 29 июля), евро — 94,14 рубля (на 88 копеек больше).

Правительство считает необходимым назначить орган, который будет следить за соблюдением Центробанком антиотмывочных законов при работе с цифровыми рублями, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отзыв к поправкам в закон о противодействии отмыванию доходов. В Ассоциации банков России думают, что функции надзора за ЦБ можно отдать Росфинмониторингу.

В первом полугодии 2024 года ЦБ выявил на 67% больше нелегальных брокеров, чем за аналогичный период 2023 года: 688 лиц против 417. Многие из них заманивают инвесторов обещаниями дать доступ к иностранным финансовым инструментам и помочь инвестировать в зарубежные проекты.

Кто и как адаптируется

2 августа 2024 года китайский производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России — в торговом центре «Ригамолл» в Московской области, пишет «Прайм» со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров по новым брендам. В планах также запустить торговые точки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Какие есть проблемы и трудности

Участники российского рынка радиоэлектроники попросили Минпромторг ускорить принятие закона о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и компаний с госучастием. «Только» запрет может помочь российским производителям «выйти на конкуренцию с Китаем», считают авторы обращения.

Контекст

В первой половине 2024 года объём инвестиций в стартапы на российском венчурном рынке снизился в годовом выражении на 18% — с $33 млн до $27 млн, пишет «Ъ» со ссылкой на отчёт «Агентства инноваций Москвы». Количество сделок упало на 9%. Инвесторы стараются лишний раз не рисковать, объясняют аналитики.

По данным организатора деловых поездок и мероприятий «Аэроклуб», в первой половине 2024-го объём деловых перелётов представителей российского бизнеса вырос на 16% год к году. Чаще всего они летали в Китай.

Российские ритейлеры рассказали о росте продаж игровых консолей в первом полугодии 2024 года. Участники рынка говорят, что появились новые предложения и восстановились поставки из Китая — помимо прочего.

По итогам первого полугодия 2024 года продавцы московской элитной недвижимости выручили 185 млрд рублей — на 33% больше год к году, следует из отчёта «Intermark Городская недвижимость». Аналитики связывают это с «активной репатриацией капитала в Россию».

Источник: «Ъ»
Источник: «Ъ»

Новости предыдущего дня, 29 июля — здесь.

#новости

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53 комментария
Слегка Придурковатый

«Только» запрет может помочь российским производителям «выйти на конкуренцию с Китаем»

Лукавят авторы обращения. Я бы даже сказал, откровенно пиздят. Ибо когда будет запрет, то конкуренции не будет вовсе. Парам парам пам!

P.S. Вообще, от подобных запретительных инициатив - да практически уже со всех отраслей, - веет неприкрытой пропагандой нетрадиционных ценностей. Нужно это остановить, иначе гейство проникнет во все сферы производства, а этого нельзя допустить.

16
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Стилгар

Так прикол в том, что в России не производят большинство компонентов для радио-электроники. Просто кто-то не хочет терять деньги на переклеивании шильдиков с накруткой в 2-3 конца )

Это примерно такая же инициатива, как была пару месяцев назад, когда предлагали запретить ввоз электроники и тем самым поддержать отечественного производителя в лице Аквариуса и еще кого-то там :D Естественно, никто компоненты для такого рода электроники в России не производит. Разве что Эльбрусы, но они морально устарели до того, как появились на свет )

3
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Иван Дэвидсон

Так ведь конкуренция с Китаем сугубо внутри России. Поднять пошлины -> цены x3 -> конкуренция! Шах и мат

1
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Я сказал свое имя машине

Не гейство, а пидорство ☝️

1
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Краб Системы

Убить конкуренцию с Китаем, поделить рынок в стиле олигополии, взвинтить цены на свое в 10 раз. Скрепыши!

1
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Отрицательный Веган

День 888Красивое...

Но грустное.

12
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Alex Nosov

у китайцев счастливое

2
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