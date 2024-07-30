Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка составила 249,3 млрд рублей, скорректированная прибыль — 22,7 млрд

Совет директоров МКПАО также рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов.В размере 80 рублей на обыкновенную акцию, говорится в отчёте за второй квартал 2024 года. Выручка за этот период выросла на 37% год к году, до 249,3 млрд рублей.Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составил 47,6 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 22,69 млрд рублей (против 21,6 млрд рублей в первом квартале). Выручка «Поиска и портала» (поиск, геосервисы, «Браузер» и ряд других продуктов) выросла на 32% год с году и составила 103,4 млрд рублей. Скорректированный EBITDA за квартал — 52,38 млрд рублей.Общая поисковая доля «Яндекса» равнялась 64,9% (в предыдущем квартале — 64,5%). Доля на Android — 65%, а на iOS — 53%. Трафик от мобильных устройств обеспечил 63,1% рекламной выручки поиска.Валовая стоимость заказов от поездок в сервисах «Райдтеха» (такси, каршеринг, аренда самокатов) выросла на 38% год к году, до 350,87 млрд рублей. Спрос на услуги сервисов подрос, а чек увеличился на фоне «ограниченного предложения и перетока заказов в повышенные классы». Доходы партнёров «Такси» составили 307 млрд рублей (+37% год к году; данные есть у vc.ru).Товарооборот «Электронной коммерции» («Маркет», «Лавка», доставка в «Еде» и «Деливери») вырос на 53% год к году и составил 219,5 млрд рублей. Среди причин — рост частоты заказов на пользователя.Ассортимент товаров «Маркета» достиг 108 млн наименований. Количество активных покупателей (совершили не менее одной покупки в течение года до отчётной даты) составило 18,2 млн. Активных продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) было 80,6 тысячи (+31% год к году).Общая итогоая выручка сегментов «Электронной коммерции», «Райдтеха» и «Доставки» («Доставка», «Заправки», несколько экспериментальных O2O-сервисов) выросла на 42% в годовом исчислении, до 134,48 млрд рублей. Скорректированный EBITDA за квартал — 8,85 млрд рублей.«Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Букмейт», «Афиша», «Плюс Студия»): выручка составила 22,1 млрд рублей (+43% год к году); число подписчиков «Плюса» — 33,7 млн человек (+43% год к году). Скорректированный EBITDA — 300 млн рублей.Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») — 8,4 млрд рублей, что на 51% больше, чем во втором квартале 2023 года. По скорректированному EBITDA «Яндекс» получил в этом сегменте убыток — 1,06 млрд рублей. Компания связывает это с инвестициями в развитие сервисов.Выручка «Прочих юнитов и инициатив» (Yandex SDG, облачные сервисы, «Образование», «умные» устройства, финтех и другое) составила 21,9 млрд рублей. Убыток по скорректированному EBITDA — 14 млрд рублей.Компания напомнила, что завершила реструктуризацию бизнеса. Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров группы и до 31 июля 2024-го прекратит использовать бренды «Яндекса».Тем временем новая головная компания — МКПАО «Яндекс» — изучит возможность выплатить дивиденды. Если совет директоров примет такое решение, выплачены они будут не позднее конца октября 2024 года.#новости #яндекс #отчётности
Твари монополисты продолжают расти
Жалко
Вот диванные критики , так создай конкуренцию и борись чтоб не было монополии , однако легче написать комментарий и все , лежать дальше
Вадик на своих комментах и то больше зарабатывает.
Если он сокрощает, то тебе нужно увеличивать новости.🤣🤣🤣
Ни одного интересного тем более физического продукта от Яндекса на ум не приходит
Умная колонка , смарт ТВ