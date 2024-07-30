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Таня Боброва
Деньги

«Россельхозбанк» сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за границей

О возможных проблемах с картами банк говорил в середине июля и советовал снять наличные.

  • «Россельхозбанк» восстановил бесперебойную работу карт китайской платёжной системы UnionPay за границей. Об этом пишет РБК со ссылкой на банк.
  • По данным компании, транзакции по картам UnionPay успешно проходят более чем в 70 странах. Предупреждение о необходимости срочно снять наличные «отозвано».
  • РСХБ сообщил о том, что с 19 июля 2024 года расчёты по картам UnionPay от банка за рубежом будут приостановлены, в середине июля. Компания рекомендовала клиентам снять наличные.
  • Однако уже 20 июля некоторые пользователи сообщили, что карты продолжают работать за границей. В банке подтвердили, что расчёты осуществляются, но перебои в работе карт «возможны», и снова посоветовали запастись наличными.

#новости #unionpay #рсхб

55
18
18 комментариев
Мать Тереза
6
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Osmio

Вот и славно, против китайцев все евроморды уже и гавкнуть боятся. Скоро и юани с рублями принимать начнете.

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pls help

Ути посмотри, какой грозный

3
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Следствие вели

С годик назад пробовал их карту, почти нигде не работала, есть ли какие то изменения реально?

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Osmio

Годик назад карта РСХБ работала в Милане почти везде, где была наклейка ЮП

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Максим Лазарев

в Турции неделю назад работала везде

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ChatGPT в Телеграм

Поверил я РСХБ декаду назад. Не стал выкидывать карту таки.

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