«Россельхозбанк» сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за границей

О возможных проблемах с картами банк говорил в середине июля и советовал снять наличные.«Россельхозбанк» восстановил бесперебойную работу карт китайской платёжной системы UnionPay за границей. Об этом пишет РБК со ссылкой на банк.По данным компании, транзакции по картам UnionPay успешно проходят более чем в 70 странах. Предупреждение о необходимости срочно снять наличные «отозвано».РСХБ сообщил о том, что с 19 июля 2024 года расчёты по картам UnionPay от банка за рубежом будут приостановлены, в середине июля. Компания рекомендовала клиентам снять наличные.Однако уже 20 июля некоторые пользователи сообщили, что карты продолжают работать за границей. В банке подтвердили, что расчёты осуществляются, но перебои в работе карт «возможны», и снова посоветовали запастись наличными.#новости #unionpay #рсхб
Вот и славно, против китайцев все евроморды уже и гавкнуть боятся. Скоро и юани с рублями принимать начнете.
Ути посмотри, какой грозный
С годик назад пробовал их карту, почти нигде не работала, есть ли какие то изменения реально?
Годик назад карта РСХБ работала в Милане почти везде, где была наклейка ЮП
в Турции неделю назад работала везде
Поверил я РСХБ декаду назад. Не стал выкидывать карту таки.