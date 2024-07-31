День 889: Unicredit до конца 2024 года снизит объёмы кредитования, депозитов и трансграничных платежей в России

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых с рядом ограничений по виду кредитов. Если закон примут, право можно использовать раз в пять лет, а каникулы смогут длиться до полугода — в течение этого срока заёмщик будет платить только проценты по договору.