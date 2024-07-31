День 889: Unicredit до конца 2024 года снизит объёмы кредитования, депозитов и трансграничных платежей в России

По данным «Авито», в первом полугодии 2024 года продажи запчастей для китайских автомобилей выросли в штуках в 1,8 раза. Чаще всего покупали детали к машинам Exeed, Haval и Chery. Но лидирующими по уровню спроса пока остаются запчасти для корейских, российских, немецких и японских автомобилей, говорят в сервисе.
Фотка в Коммерсанте про "дополнительные баллы локализации" превосходная.
Ало, Максут! Я ща к нашему системнику светофор прикручу, сколько баллов дашь?
на фоне замедления работы десктопной версии YouTube в России. Одни говорят, что вряд ли: многие смотрят ролики с мобильных устройств
Сюр какой-то: мобильные устройства не подключаются к вайфаю никогда у этих аналитиков?
Всем доброе утро! 🤗😊💕
Кто молодец? Мы молодец! 🥇💪
Всем супер день и супер приключений! 🙋♀️🚀✌
Смену сдало, смену приняло?
От вида подключения это не зависит
То есть... напихать светодиодов и вот китайские стиралки уже и российские?!
Хитро́, минпромторг!