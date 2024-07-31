Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Техника
Карьера
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 889: Unicredit до конца 2024 года снизит объёмы кредитования, депозитов и трансграничных платежей в России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Прайм»
Источник фото: «Прайм»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 июля: доллар — 86,33 рубля (на 23 копейки меньше, чем 30 июля), евро — 93,29 рубля (на 85 копеек меньше).

Какие есть проблемы и трудности

«Юникредит банк» собирается до конца 2024 года сократить бизнес в России: снизить объёмы кредитования, депозитов и трансграничных платежей, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчётность Unicredit. На банк, как и на Raiffeisenbank International, давят регуляторы в ЕС.

Кто и как адаптируется

Минпромторг изучает возможность давать электронным устройствам дополнительные баллы локализации за использование светодиодов российского производства, сообщили в министерстве. В обсуждении участвуют GS Group, «Русид», «Клевер» и другие компании. Именно они помогут определить, за какие «операции по работе со светодиодами» можно будет начислять баллы.

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых с рядом ограничений по виду кредитов. Если закон примут, право можно использовать раз в пять лет, а каникулы смогут длиться до полугода — в течение этого срока заёмщик будет платить только проценты по договору.

Контекст

По итогам первого полугодия 2024 года сборы российских фильмов за рубежом составили $14,2 млн. Ключевым рынком назвали Китай. Большую часть денег принесли анимационные фильмы. Среди лидеров — разные выпуски «Маши и Медведя», «Коты Эрмитажа» и «Снежная королева: Разморозка».

По данным «Авито», в первом полугодии 2024 года продажи запчастей для китайских автомобилей выросли в штуках в 1,8 раза. Чаще всего покупали детали к машинам Exeed, Haval и Chery. Но лидирующими по уровню спроса пока остаются запчасти для корейских, российских, немецких и японских автомобилей, говорят в сервисе.

«Ведомости» спросили у некоторых рекламных групп, просядет ли рынок инфлюенс-маркетинга на фоне замедления работы десктопной версии YouTube в России. Одни говорят, что вряд ли: многие смотрят ролики с мобильных устройств, поэтому причин сокращать бюджеты на рекламу в сервисе нет. Другие — что деньги в случае трудностей просто перераспределят на рекламу в других соцсетях.

Новости предыдущего дня, 30 июля — здесь.

#новости

33
10
10 комментариев
Слегка Придурковатый

Фотка в Коммерсанте про "дополнительные баллы локализации" превосходная.

8
Ответить
Griby Lenina

Ало, Максут! Я ща к нашему системнику светофор прикручу, сколько баллов дашь?

Ответить
Кирилл Таран

на фоне замедления работы десктопной версии YouTube в России. Одни говорят, что вряд ли: многие смотрят ролики с мобильных устройств

Сюр какой-то: мобильные устройства не подключаются к вайфаю никогда у этих аналитиков?

2
Ответить
Запопу Кусь

Всем доброе утро! 🤗😊💕
Кто молодец? Мы молодец! 🥇💪
Всем супер день и супер приключений! 🙋‍♀️🚀✌

1
Ответить
Сергей Леопольдович

Смену сдало, смену приняло?

1
Ответить
Dmitry

От вида подключения это не зависит

Ответить
Вадим Д.

То есть... напихать светодиодов и вот китайские стиралки уже и российские?!
Хитро́, минпромторг!

Ответить