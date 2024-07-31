Microsoft отчиталась за год: чистая прибыль выросла до $88,1 млрд, выручка — до $245,1 млрд

Почти половина выручки приходится на облачные сервисы.Microsoft отчиталась за четвёртый квартал финансового года, который закончился 30 июня 2024-го. Чистая прибыль выросла на 10% год к году и составила $22 млрд, выручка увеличилась на 15% — до $64,7 млрд.За весь год чистая прибыль выросла на 22% — до $88,1 млрд, выручка — на 16%, до $245,1 млрд.Выручка от подразделения облачных и серверных продуктов Intelligent Cloud, куда входят Azure, GitHub, Windows Server, Visual Studio и другие, составила за квартал $28,5 млрд, за год — $105,4 млрд. На него приходится больше 40% от общей выручки.Ещё $20 млрд за квартал и $77 млрд за год принесло направление Productivity and Business Processes. Сюда входят подписки на Office 365, в том числе и версию с Copilot, LinkedIn и другое.Оставшаяся часть выручки пришлась на More Personal Computing — сюда входят продажи лицензионных продуктов Windows, устройств Surface, игр и услуг для Xbox и самих консолей. За квартал она составила $15,8 млрд, за весь год — $62 млрд.#новости #отчётности #microsoft
Ничего себе, даже не думал, что у майки так хорошо идут дела, потому что последнее время они стали подхрамывать, но результат впечатлил
Подхрамовали они только в фантазиях отдельной маргинальной группы в рунете
- Сокртил все инвестиции в R&D, уволил сотрудников и срезал бюджет на маркетинг
- отчитался о росте чистой прибыли
Profit
Гугл вложил кучу бабок в рнд аи пузыря, и как результат показал отчет хуже ожиданий
Многие до сих пор думают что Microsoft живёт на продажах винды.
Мне кажется винду по продажам уже винрар обгоняет.
Windows Server упомянут в числе основных источников