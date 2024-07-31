Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года — но из неё исключили Москву и Санкт-Петербург

На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер