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Евгения Евсеева
Деньги

Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года — но из неё исключили Москву и Санкт-Петербург

Так как ключевая цель — удержание кадров в регионах.

  • Постановление об этом опубликовано на сайте правительства. Продление вступит в силу с августа 2024 года.
  • Ставку повысили — до 6%, но её можно снизить за счёт банковских и региональных программ. Максимальная сумма кредита — 9 млн рублей.
  • Москву и Санкт-Петербург исключили, так как основная цель обновлённой программы — удержать ИТ-специалистов в регионах.
На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов.
Дмитрий Григоренко, вице-премьер
  • В городах Московской и Ленинградской области, а также в городах-миллионниках требование по минимальной зарплате — 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. В остальных регионах — от 90 тысяч рублей в месяц.
  • Льготную ипотеку для айтишников запустили в мае 2022 года — чтобы поддержать ИТ-отрасль. Ставка по ней — 5%. Получить её может специалист из аккредитованной ИТ-компании в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате составлял от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от региона.
  • По данным правительства, за время действия программы выдали 75 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей.

#новости #итипотека

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38 комментариев
Xpace

Всегда мечтал жить в Дагестане, АйТи-столице РФ и тут такой праздник …

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Егор Константинов

Да!!!! Волгоград! Норильск, Набережные Челны!! Кайфффф

1
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Вассерман

Других же регионов не существует в РФ, да и айтишники онли в Москве и Питере, больше их нигде нет. В регионах сейчас только недавно пентиумы 2 появились, там пока без айтишников справляются

1
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Ivan Petrov

А то. Это же Кремневая долина РФ 😁

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Энтони Лавджой

Хватит уже этим пидорам

2
1
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Токс

Так не давай им больше, Энтони

7
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German Galtcov

Человек зарабатывающий в регионах более 150к вряд ли там задержится

2
1
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