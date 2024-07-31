Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России

Они не будут открывать счета физлицам, но смогут продавать и покупать валюту и проводить переводы без открытия счетов.Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который позволит иностранным банкам открывать филиалы в России, пишет «Интерфакс». Сейчас они могут иметь только дочерние банки и представительства, уточнял ЦБ. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отмечал, что законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из «дружественных» стран.Иностранный банк сможет открыть только один филиал с полным наименованием на русском языке, не более половины работников могут быть иностранцами. Также нужно будет запустить сайт в российской национальной доменной зоне. ЦБ сможет назначить в филиал своего представителя.Для работы в России банк должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трёх лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ.Иностранный банк через свой филиал не сможет проводить банковские операции и сделки с физлицами, в том числе ИП. Исключение — денежные переводы без открытия банковского счёта и купля-продажа валюты.Филиал сможет открывать и вести банковские счета юрлиц, заниматься денежными переводами по их поручению, проводить инкассацию денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание юрлиц, уточнял ЦБ. Также он сможет выдавать гарантии и поручительства, проводить лизинговые операции и другое.После одобрения Совфеда и подписи президента законопроект вступит в силу с 1 сентября 2024 года.#новости #банки #законы
А закрывать и уходить не разрешили )
Вход рубль выход два и без штанов.
Наверняка для китайских "друзей", которые боятся санкций
Думаю это интересно только для самого близкого круга, вроде Ирана и КНДР.
Для киргизких и казахских, чтобы помогать открывать карточки по доверенностям и не только)
только никто не откроет
Вроде разрешили, а столько ограничений и контроля. Но это тоже нужно. Без этого никак.