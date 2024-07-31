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Таня Боброва
Деньги

Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России

Они не будут открывать счета физлицам, но смогут продавать и покупать валюту и проводить переводы без открытия счетов.

  • Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который позволит иностранным банкам открывать филиалы в России, пишет «Интерфакс». Сейчас они могут иметь только дочерние банки и представительства, уточнял ЦБ. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отмечал, что законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из «дружественных» стран.
  • Иностранный банк сможет открыть только один филиал с полным наименованием на русском языке, не более половины работников могут быть иностранцами. Также нужно будет запустить сайт в российской национальной доменной зоне. ЦБ сможет назначить в филиал своего представителя.
  • Для работы в России банк должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трёх лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ.
  • Иностранный банк через свой филиал не сможет проводить банковские операции и сделки с физлицами, в том числе ИП. Исключение — денежные переводы без открытия банковского счёта и купля-продажа валюты.
  • Филиал сможет открывать и вести банковские счета юрлиц, заниматься денежными переводами по их поручению, проводить инкассацию денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание юрлиц, уточнял ЦБ. Также он сможет выдавать гарантии и поручительства, проводить лизинговые операции и другое.
  • После одобрения Совфеда и подписи президента законопроект вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

#новости #банки #законы

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27 комментариев
Дрюс Уилис

А закрывать и уходить не разрешили )

8
1
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Пролетая над ведром картошки.

Вход рубль выход два и без штанов.

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Максим Исаев

Наверняка для китайских "друзей", которые боятся санкций

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Бинарный Ёж

Думаю это интересно только для самого близкого круга, вроде Ирана и КНДР.

7
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Максим Ростокин

Для киргизких и казахских, чтобы помогать открывать карточки по доверенностям и не только)

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Анна К

только никто не откроет

2
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Egor Savich

Вроде разрешили, а столько ограничений и контроля. Но это тоже нужно. Без этого никак.

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