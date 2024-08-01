Interactive Brokers запретил россиянам пополнять счета в лирах, офшорных юанях и швейцарских франках

И ещё девяти валютах, среди которых гонконгский доллар, японская иена, датская крона и другие.Вывести деньги в этих валютах можно до 30 августа 2024 года — после этого брокер будет отклонять эти транзакции, сообщило РБК, ссылаясь на рассылку для клиентов. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова в своём Telegram-канале отметила, что на вечер 31 июля 2024 года письма получили только резиденты России. Сама она гражданка России, но резидент Евросоюза, и ей, например, сообщение не пришло.Источник: Smirnova CapitalВ 2021 году Interactive Brokers стал «замораживать» счета россиян, которые заходят в аккаунт из Крыма.В 2022 году предупредил о рисках блокировки счетов россиян, запретил им покупать акции компаний из ЕС и пополнять счета рублями, а также закрыл им доступ к данным NYSE и Nasdaq. Возможность отправлять на счета доллары и евро тоже свернули.В 2024 году Forbes со ссылкой на руководителя управления развития клиентского сервиса «Финама» рассказывал, что американский брокер начал закрывать счета россиянам с небольшой активностью.#новости #interactivebrokers
Опять свободный, демократичный, клиентоориентированный, независимый и прочими американскими ценностями что-то запрешает
ЧТо-то случилось наверное
Зачем Русскому человеку франку, лиры, доллары, евро? Инагент что ли?
надо в ответ отрубить интернет кабель на запад
Пык-пык-пык
Наоборот же заботится о национальном суверенитете. Или это плохая забота какая-то?
Учитывая американскую юрисдикцию и очень чувствительную область работы, Interactive Brokers держатся молодцом: без резких движений («завтра всё станет тыквой») + есть ощущение, что реализуется самый необходимый для сохранения работоспособности минимум.
Учитывая все вводные, это ли не забота о клиентах?