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Полина Лааксо
Деньги

Interactive Brokers запретил россиянам пополнять счета в лирах, офшорных юанях и швейцарских франках

И ещё девяти валютах, среди которых гонконгский доллар, японская иена, датская крона и другие.

  • Вывести деньги в этих валютах можно до 30 августа 2024 года — после этого брокер будет отклонять эти транзакции, сообщило РБК, ссылаясь на рассылку для клиентов.
  • Независимый финансовый советник Наталья Смирнова в своём Telegram-канале отметила, что на вечер 31 июля 2024 года письма получили только резиденты России. Сама она гражданка России, но резидент Евросоюза, и ей, например, сообщение не пришло.
Источник: <a href="https://t.me/smirnova_capital/179" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Smirnova Capital</a>
Источник: Smirnova Capital
  • В 2021 году Interactive Brokers стал «замораживать» счета россиян, которые заходят в аккаунт из Крыма.
  • В 2022 году предупредил о рисках блокировки счетов россиян, запретил им покупать акции компаний из ЕС и пополнять счета рублями, а также закрыл им доступ к данным NYSE и Nasdaq. Возможность отправлять на счета доллары и евро тоже свернули.
  • В 2024 году Forbes со ссылкой на руководителя управления развития клиентского сервиса «Финама» рассказывал, что американский брокер начал закрывать счета россиянам с небольшой активностью.

#новости #interactivebrokers

33
29
29 комментариев
Anton Rozhkov

Опять свободный, демократичный, клиентоориентированный, независимый и прочими американскими ценностями что-то запрешает

4
Ответить
dddaaasss

ЧТо-то случилось наверное

9
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Альвар

Зачем Русскому человеку франку, лиры, доллары, евро? Инагент что ли?

1
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ellison9

надо в ответ отрубить интернет кабель на запад

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d679eaad610471402e548ca689df29

Пык-пык-пык

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Алекс

Наоборот же заботится о национальном суверенитете. Или это плохая забота какая-то?

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Рулон Абоев

Учитывая американскую юрисдикцию и очень чувствительную область работы, Interactive Brokers держатся молодцом: без резких движений («завтра всё станет тыквой») + есть ощущение, что реализуется самый необходимый для сохранения работоспособности минимум.

Учитывая все вводные, это ли не забота о клиентах?

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