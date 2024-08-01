Павла Дурова внесли в «индекс миллиардеров» Bloomberg — его состояние оценивается в $9,15 млрд

На момент публикации предприниматель находится на 279 строке.Большая часть состояния сооснователя «ВКонтакте» и основателя Telegram — «доля в размере 100% в мессенджере», пишет издание.Предпринимателя отнесли к категории «Технологии». В ней же числятся Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и Билл Гейтс.В графе «Страна или регион» указали Россию, но на отдельной странице Дурова отмечено, что у него также есть гражданства таких государств, как Франция, ОАЭ и Сент-Китс и Невис, а Россию он покинул в 2014 году.Bloomberg пишет, что ежемесячная аудитория Telegram составляет около 900 млн человек, а его предполагаемая годовая выручка равняется $279 млн, если учитывать продажи подписок Premium, доменные имена и средние показатели Snap, Meta (запрещена в России), Reddit и Pinterest.В Telegram рассказали агентству, что выручка компании «гораздо больше», однако конкретные суммы не назвали. Комментировать состояние самого Дурова отказались.Источник фото: Telegram-канал Павла Дурова#telegram #павелдуров #новости
Донор спермы, разбогател на пиратском контенте.
А вы видели кол-во паспортов?
На донорстве как раз и разбогател
В графе «Страна или регион» указали Россию, но на отдельной странице Дурова отмечено, что у него также есть гражданства таких государств, как Франция, ОАЭ и Сент-Китс и Невис, а Россию он покинул в 2014 году.Как же он открещивается от рашки) Эх, что ж за времена такие, что нужно быть определенного гражданства, что бы нормально вести бизнес. Это как расизм, только в масштабах государств
раса это по рождению - выбрать нельзя а гражданство это выбор
просто парень родился, вырос и разбогател в той стране, от которой требуют очень много "партнеры". Вот если бы родился где-то сильно западнее, или в стране 51-го Штата, то можно было бы и афганцев расстреливать, и по больница ракетами шмалять, и никаких проблем бы не было
Все написал брат Дурова а деньги у Дурова это вообще как