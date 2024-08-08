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Таня Боброва
Деньги

День 897: Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Estonia%E2%80%93Russia_border" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Википедия</a>»
Источник: «Википедия»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 августа: доллар — 85,95 рубля (на 79 копеек больше, чем 7 августа), евро — 93,84 рубля (на 8 копеек больше).

Кто и как адаптируется

«Ъ» обнаружил, что на остановках «Мосгортранса» появилась реклама фильма «Дэдпул и Росомаха» от Marvel. По данным газеты, заказчик — проект «То кино», арендующий кинозалы для предсеансового обслуживания.

По данным на июль крупные банки увеличили долю импортозамещённого оборудования в среднем до 75%, что на 5 п.п. выше показателя февраля. Средние банки также увеличили среднюю долю на 5 п.п., до 55%, небольшие — на 15 п.п., до 40%, приводит «Ъ» сведения «Информзащиты».

Какие есть проблемы и трудности

Эстония с 8 августа ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Теперь все лица, пересекающие границу, и грузы будут подвергаться осмотру. До этого осмотр проводился выборочно.

Контекст

Средняя зарплата курьеров составляет 110 440 рублей и растёт третий год подряд, пишет РБК со ссылкой на данные hh.ru. По данным сервиса, больше других курьерам на личном автомобиле предлагают «Купер», «Перекрёсток Впрок» и Ozon Fresh.

Выручка российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы по итогам первой половины 2024 года выросла почти на 42% год к году — до 52 млрд рублей. Об этом говорится в отчёте TelecomDaily, который приводит РБК.

Россияне, которые хотят получить кредиты наличными, всё чаще сталкиваются с отказами. Уровень одобрения заявок на необеспеченные потребкредиты в июле достиг нового минимума с начала года — 36%, подсчитали аналитики «Сравни» для Forbes. Падение уровня одобрений фиксируют и аналитики «Банки.ру».

В апреле-июне 2024 года российский рынок e-grocery (онлайн-продаж товаров повседневного спроса) сократился на 3,2% по сравнению с первым кварталом, до 300 млрд рублей, приводит «Ъ» отчёт Infoline. Снижение в этом сегменте наблюдается впервые со второго квартала 2022 года. Ключевая причина — нехватка сборщиков заказов и курьеров.

Источник: «Ъ»
Источник: «Ъ»

Новости предыдущего дня, 7 августа — здесь.

#новости

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29 комментариев
Слегка Придурковатый

"кинозалы для предсеансового обслуживания"

Странное название. Почему не назвали так, как я ещё давно предлагал - "уютные торрент-залы"?

11
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Skankhunt42

Патриоты давились, плевались, но любыми способами смотрели загнивающее кино

10
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Alex Nosov

Организаторы пиратских вечеринок

2
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Артем Артемьев

Боятся правосудия

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Сергей Коновалов

Твоё предложение плоское, а в их даже присутствует некая интрига ;]

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Вадим Д.

крупные банки увеличили долю импортозамещённого оборудования в среднем до 75%Все столы и стулья заменили?

11
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Укладчик стекловаты

Средняя зарплата курьеров составляет 110 440 рублейВысшее образование для молодежи сегодня бесполезная штука. Ученные, инженеры, учителя в 2-3 раза меньше получают (

4
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