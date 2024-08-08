День 897: Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

По данным на июль крупные банки увеличили долю импортозамещённого оборудования в среднем до 75%, что на 5 п.п. выше показателя февраля. Средние банки также увеличили среднюю долю на 5 п.п., до 55%, небольшие — на 15 п.п., до 40%, приводит «Ъ» сведения «Информзащиты».
"кинозалы для предсеансового обслуживания"
Странное название. Почему не назвали так, как я ещё давно предлагал - "уютные торрент-залы"?
Патриоты давились, плевались, но любыми способами смотрели загнивающее кино
Организаторы пиратских вечеринок
Боятся правосудия
Твоё предложение плоское, а в их даже присутствует некая интрига ;]
крупные банки увеличили долю импортозамещённого оборудования в среднем до 75%Все столы и стулья заменили?
Средняя зарплата курьеров составляет 110 440 рублейВысшее образование для молодежи сегодня бесполезная штука. Ученные, инженеры, учителя в 2-3 раза меньше получают (