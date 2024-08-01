Увольняться можно, работать в московской компании — нет: Минцифры ответило на частые вопросы об обновлённой ИТ-ипотеке

Пример 1. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, — вы не можете воспользоваться ИТ-ипотекой для приобретения недвижимости.

Пример 2. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Ярославской области (или любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), — вы можете оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

