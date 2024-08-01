Увольняться можно, работать в московской компании — нет: Минцифры ответило на частые вопросы об обновлённой ИТ-ипотеке

Пример 1. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, — вы не можете воспользоваться ИТ-ипотекой для приобретения недвижимости.
Пример 2. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Ярославской области (или любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), — вы можете оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Решение вполне логичное, хоть многие и недовольны. Москва и Питер сильно перегреты в части з.п. и недвижки. В регионах тоже много ИТ компаний, которые будут развиваться. В масштабе страны и гос-ва - это абсолютно верное решение!
Какой смысл серьезной ИТ компании регистрироваться в регионе? Сплошные минусы. А тем кому надо — за % от зарплаты сделают аутсорс прокладки в регионе, чтобы формально выглядело как будто работаешь на региональную компанию.
а рынок труда в сфере ИТ? Больше нет нехватки программистов?
Это подразумевает, что эта ипотека замедлит или развернёт поток айти из регионов в столицы. Но чёт я сильно сомневаюсь, что человек откажется от уже планируемого переезда из-за таких условий.
Ну и нафиг надо тогда
У нас больше двух городов в стране.
Реально. Зачем вообще все эти области и города, двух вполне достаточно