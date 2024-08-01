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Евгения Евсеева
Деньги

Увольняться можно, работать в московской компании — нет: Минцифры ответило на частые вопросы об обновлённой ИТ-ипотеке

В основном условия просто вернули к тем, что были на запуске.

  • 31 июля 2024 года правительство объявило о продлении льготной ипотеки для ИТ-специалистов до 2030 года. Из программы убрали Москву и Санкт-Петербург, но оставили прилегающие к ним области. Также выросла максимально возможная ставка — с 5% до 6%.
  • Минцифры объяснило, что причин для изменений несколько. Первая: высокая нагрузка на бюджет и вытекающие из этого ограничения — до 2030 года на программу придётся потратить 180 млрд рублей. Вторая: неравномерное распределение средств — большинство шло на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где у ИТ-специалистов «довольно высокие зарплаты», а также решение сфокусироваться на регионах — чтобы айтишники оставались в них, а не уезжали.
  • На часто возникающие вопросы об ипотеке ведомство ответило в своём Telegram-канале.

Что с Москвой и Санкт-Петербургом

  • Новые условия означают, что ИТ-специалист не может купить квартиру в этих городах, а фирма, где он работает, не должна быть в них зарегистрирована.

Пример 1. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, — вы не можете воспользоваться ИТ-ипотекой для приобретения недвижимости.

Пример 2. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Ярославской области (или любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), — вы можете оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Минцифры
  • После взятия ИТ-ипотеки нельзя уволиться и устроиться в московскую и петербургскую фирму. Льготная ставка тогда не сохранится.
  • Если у компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, есть филиал в регионе и сотрудник устроен в нём, оформить ипотеку можно.
  • А вот если он оформлен, например, в московской фирме, но работает на удалёнке из региона, — взять ипотеку пока не получится. Но Минцифры обещает «искать решение».

Что со старой ИТ-ипотекой

  • Для тех, кто взял ипотеку на старых условиях, ничего не изменится. Но если ипотеку предварительно одобрили на старых условиях, а договор заключить не успели, заявку пересмотрят.

Что ещё изменилось

  • Кроме обязательной ИТ-аккредитации у компании должен быть ещё и статус фирмы, получающей налоговые льготы. Они должны применяться в году, предшествующему подаче согласия на раскрытие налоговой тайны — его аккредитованные компании ежегодно подают в ФНС. По новым условиям сделать это нужно будет до 20 мая.
  • Минимальная зарплата: от 150 тысяч рублей — для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, 90 тысяч рублей — для остальных регионов. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.
  • Максимальная сумма кредита теперь — 9 млн рублей. Раньше был доступен вариант с 18 млн рублей для городов-миллионников.
  • Податься на ипотеку можно спустя три месяца работы в ИТ-компании.

Можно ли увольняться

  • Да. На протяжении всего срока можно неоднократно менять компании, главное — чтобы они были аккредитованы и получали налоговые льготы. При увольнении есть полгода на устройство в другую компанию. При этом работать в одной из таких фирм или нескольких нужно весь срок кредита.
  • Такие правила (а также требование получать льготы по налогам для компаний) действовали с момента запуска ипотеки, но затем их смягчили: разрешили работать в аккредитованных фирмах только пять лет. Теперь условия вернули к изначальным.

#новости #минцифры #итипотека

88
59
59 комментариев
Андрей Комягин

Решение вполне логичное, хоть многие и недовольны. Москва и Питер сильно перегреты в части з.п. и недвижки. В регионах тоже много ИТ компаний, которые будут развиваться. В масштабе страны и гос-ва - это абсолютно верное решение!

11
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Бинарный Ёж

Какой смысл серьезной ИТ компании регистрироваться в регионе? Сплошные минусы. А тем кому надо — за % от зарплаты сделают аутсорс прокладки в регионе, чтобы формально выглядело как будто работаешь на региональную компанию.

3
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John Nash

а рынок труда в сфере ИТ? Больше нет нехватки программистов?

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Zamir Saidov

Это подразумевает, что эта ипотека замедлит или развернёт поток айти из регионов в столицы. Но чёт я сильно сомневаюсь, что человек откажется от уже планируемого переезда из-за таких условий.

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Максим Пригоженков

Ну и нафиг надо тогда

8
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Василий Пупкин

У нас больше двух городов в стране.

2
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Григорий Красильников

Реально. Зачем вообще все эти области и города, двух вполне достаточно

1
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