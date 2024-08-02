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Полина Лааксо
Деньги

День 891: российские инвесторы тестируют новую схему при разморозке активов, производство парфюмерии в стране растёт

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 августа: доллар — 85,78 рубля (на 32 копейки меньше, чем 1 августа), евро — 92,84 рубля (на 66 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

Российские частные инвесторы начали использовать новую схему для разморозки активов, узнали «РБК Инвестиции». В классической схеме, когда нужно получить индивидуальную лицензию, инвестору требуется счёт у европейского брокера, а лучше — паспорт или ВНЖ европейской страны. Теперь же некоторые инвесторы пытаются договариваться о продаже разблокированных в Euroclear бумаг без открытия счета с брокерами в ЕС, у которых есть статус контролируемой иностранной компании (частично принадлежат российским налоговым резидентам).

Например, есть брокер на Кипре, который в российской налоговой заявлен как контролируемая иностранная компания. Этот брокер у российского частного инвестора выкупает заблокированные активы и даже денежные средства. Заключается договор между частным инвестором и этим брокером. Договор вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии. Как только лицензия выдаётся, брокер сам начинает процедуру по перестановке бумаг из НРД в другой депозитарий. Он направляет в Euroclear платёжное поручение вместе с лицензией, и как только ему переставят заблокированные на субсчёте в НРД [активы], у брокера возникает обязанность этому российскому частному инвестору выплатить цену.
Сергей Гландин, партнёр BGP Litigation

Контекст

Во втором квартале 2024 года объём переводов от юрлиц физлицам через систему быстрых платежей превысил 300 млрд рублей. В ЦБ объясняют спрос на такие операции тем, что бизнес таким образом снижает свои издержки.

Суд в Москве постановил, что производитель вычислительной техники «Аквариус» должен выплатить 153 млн рублей ЦБ по иску от января 2024 года. В 2022-м «Аквариус» заключил договор с регулятором на продажу трёх годовых сертификатов на поддержку систем хранения данных американской Dell EMC. ЦБ успел выплатил часть денег, после чего Dell EMC прекратила работать в стране. ЦБ требовал возобновить услуги (доступ к поддержке) или вернуть деньги. Возвращать деньги «Аквариус» отказался — сказал, что после активации сертификата ответственность за оказание услуги несёт Dell EMC. Но суд посчитал, что «Аквариус» тоже должен был отвечать за то, как исполняет свои обязательства.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю подготовила поправки к требованиям, которые касаются хранения данных, не составляющих гостайну, на объектах критической информационной инфраструктуры и в госорганах. Компании должны будут в течение трёх лет хранить данные о киберинцидентах: дату и время начала и окончания атаки; тип угрозы; объём; список адресов, которые стали источником угроз; и принятые меры защиты.

По итогам первой половины 2024 года объём производства парфюма в России составил 51,6 млн флаконов, сообщило РБК со ссылкой на статистику оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий». В полугодовом равнении это рекорд как минимум с 2021 года. Аналитики связывают динамику с падением импорта, который за то же полугодие, например, сократился на 10,6%.

Новости предыдущего дня, 1 августа — здесь.

#новости

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29 комментариев
Слегка Придурковатый

"ЦБ требовал возобновить услуги (доступ к поддержке) или вернуть деньги. Возвращать деньги «Аквариус» отказался"

"Аквариус" явно не с теми решил поиграть в игру "моё, не отдам". Кек.

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ChBRR

Причëм тут "моë"? Деньги за контракт техподдержки сразу же ушли в США

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Вадим Д.

Возвращать деньги «Аквариус» отказалсяХа-ха, классический аквариус. Да и денег уже не было к тому времени — банкет по случаю классного развода отгуляли.

5
1
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Вадим Д.

объём производства парфюма в России составил 51,6 млн флаконовКрасная Москва с обложки, чёрный дракон из 90-х, и всё это разливают в ларьках?

3
2
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Po...

Духи на вынос!

3
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Вячеслав Романович

Про финансы и науку
В Россию следует приглашать ученых из-за рубежа, а финансирование науки частично переложить на частный бизнес. Такие поручение президент Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по науке и образованию, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля.
По идее президента, в РФ нужно привлекать ведущих иностранных исследователей и специалистов для участия «в научных исследованиях и разработках», в том числе по созданию установок класса «мегасайенс». Для этих ученых нужно создать «благоприятные условия», выделить жилье и упростить оформление визовых документов, говорится в поручениях Путина. Соответствующие меры к 1 октября должны разработать администрация президента, правительство и Российский научный фонд.
Правительству в тот же срок Путин поручил «представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций» для финансирования проектов «по обеспечению технологического лидерства России». Речь идет о «разработке важнейших наукоемких технологий и опережающей подготовке квалифицированных кадров», говорится в президентских поручениях.

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Вячеслав Романович

пыня сделал ставочку на зеро - пропагандистов, шпионов и новую илиту, которая теперь в школе воспитанием занимается.
ставочка не сыграла (кроме ставки ЦБ)
а теперь такой "куда делись наши ученые пук-среньк"

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