День 891: российские инвесторы тестируют новую схему при разморозке активов, производство парфюмерии в стране растёт

Например, есть брокер на Кипре, который в российской налоговой заявлен как контролируемая иностранная компания. Этот брокер у российского частного инвестора выкупает заблокированные активы и даже денежные средства. Заключается договор между частным инвестором и этим брокером. Договор вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии. Как только лицензия выдаётся, брокер сам начинает процедуру по перестановке бумаг из НРД в другой депозитарий. Он направляет в Euroclear платёжное поручение вместе с лицензией, и как только ему переставят заблокированные на субсчёте в НРД [активы], у брокера возникает обязанность этому российскому частному инвестору выплатить цену.

Сергей Гландин, партнёр BGP Litigation