День 891: российские инвесторы тестируют новую схему при разморозке активов, производство парфюмерии в стране растёт

Например, есть брокер на Кипре, который в российской налоговой заявлен как контролируемая иностранная компания. Этот брокер у российского частного инвестора выкупает заблокированные активы и даже денежные средства. Заключается договор между частным инвестором и этим брокером. Договор вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии. Как только лицензия выдаётся, брокер сам начинает процедуру по перестановке бумаг из НРД в другой депозитарий. Он направляет в Euroclear платёжное поручение вместе с лицензией, и как только ему переставят заблокированные на субсчёте в НРД [активы], у брокера возникает обязанность этому российскому частному инвестору выплатить цену.
Сергей Гландин, партнёр BGP Litigation
"ЦБ требовал возобновить услуги (доступ к поддержке) или вернуть деньги. Возвращать деньги «Аквариус» отказался"
"Аквариус" явно не с теми решил поиграть в игру "моё, не отдам". Кек.
Причëм тут "моë"? Деньги за контракт техподдержки сразу же ушли в США
Возвращать деньги «Аквариус» отказалсяХа-ха, классический аквариус. Да и денег уже не было к тому времени — банкет по случаю классного развода отгуляли.
объём производства парфюма в России составил 51,6 млн флаконовКрасная Москва с обложки, чёрный дракон из 90-х, и всё это разливают в ларьках?
Духи на вынос!
Про финансы и науку
В Россию следует приглашать ученых из-за рубежа, а финансирование науки частично переложить на частный бизнес. Такие поручение президент Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по науке и образованию, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля.
По идее президента, в РФ нужно привлекать ведущих иностранных исследователей и специалистов для участия «в научных исследованиях и разработках», в том числе по созданию установок класса «мегасайенс». Для этих ученых нужно создать «благоприятные условия», выделить жилье и упростить оформление визовых документов, говорится в поручениях Путина. Соответствующие меры к 1 октября должны разработать администрация президента, правительство и Российский научный фонд.
Правительству в тот же срок Путин поручил «представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций» для финансирования проектов «по обеспечению технологического лидерства России». Речь идет о «разработке важнейших наукоемких технологий и опережающей подготовке квалифицированных кадров», говорится в президентских поручениях.
пыня сделал ставочку на зеро - пропагандистов, шпионов и новую илиту, которая теперь в школе воспитанием занимается.
ставочка не сыграла (кроме ставки ЦБ)
а теперь такой "куда делись наши ученые пук-среньк"