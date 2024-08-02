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Евгения Евсеева
Деньги

Отчёт Apple за квартал: выручка выросла на 5%, до $85,8 млрд, продажи iPad подскочили на 20%

В основном из-за выпуска в мае 2024 года новых iPad Air и iPad Pro.

Фото: <a href="https://uk.pcmag.com/tablets/152224/2024-ipad-air-vs-ipad-pro-which-tablet-should-you-buy" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">PCMag </a>
Фото: PCMag 
  • Компания отчиталась за третий квартал финансового 2024 года, закончившийся 29 июня. Выручка выросла на 5% год к году и составила $85,8 млрд, чистая прибыль — $21,4 млрд. В третьем квартале 2023 года было $81,8 млрд выручки и $19,9 млрд прибыли.
  • Продажи iPhone сократились примерно на 1% — до $39,3 млрд. Продажи Mac выросли на 2% — до $7 млрд. Выручка от iPad увеличилась на 20% год к году — с $5,8 млрд до $7,1 млрд. Причина — выход новых версий устройств, отмечает CNBC. По словам главы Apple Тима Кука, половина покупателей впервые приобрела планшеты.
  • AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары принесли $8,1 млрд выручки против $8,3 млрд в третьем квартале 2023 года. Выручка от услуг (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $24,2 млрд против $21,2 млрд годом ранее.
  • Компания сообщила, что в «каждом регионе» количество активных устройств «больше, чем прежде» — но не указала, сколько их. В феврале 2024 года она рассказывала, что всего таких устройств — 2,2 млрд, пишет CNBC.
Выручка Apple по кварталам с 2009 года. Источник: <a href="https://www.macrumors.com/2024/08/01/apple-3q-2024-earnings/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">MacRumors</a>
Выручка Apple по кварталам с 2009 года. Источник: MacRumors

#новости #apple

77
25
25 комментариев
Альвар

Выручка Apple в России обвалилась в 23 раза в 2023 году

2
Ответить
dddaaasss

Ну как обвалилась, официально продаж нет, есть серый импорт, так то выручка с российского рынка размыта просто статистически по выручкам с других стран

4
Ответить
Denis Bystruev

Зато в Кыргызстане выросла.

И — удивительно — Apple продолжает сертифицировать каждое новое устройство для поставки в страны ЕАЭС.

1
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d679eaad610471402e548ca689df29

О нет

Ответить
Laurie Nimke

Да что ты говоришь, эйпл как телефон мне кажется самый популярный и продажи у него должны быть соответствующие

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Анна Полякова

Да всем как-то на это пофигу.

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Сергей Буров

А откуда тогда у всех новые айфоны?

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