Отчёт Apple за квартал: выручка выросла на 5%, до $85,8 млрд, продажи iPad подскочили на 20%

В основном из-за выпуска в мае 2024 года новых iPad Air и iPad Pro. Фото: PCMag Компания отчиталась за третий квартал финансового 2024 года, закончившийся 29 июня. Выручка выросла на 5% год к году и составила $85,8 млрд, чистая прибыль — $21,4 млрд. В третьем квартале 2023 года было $81,8 млрд выручки и $19,9 млрд прибыли.Продажи iPhone сократились примерно на 1% — до $39,3 млрд. Продажи Mac выросли на 2% — до $7 млрд. Выручка от iPad увеличилась на 20% год к году — с $5,8 млрд до $7,1 млрд. Причина — выход новых версий устройств, отмечает CNBC. По словам главы Apple Тима Кука, половина покупателей впервые приобрела планшеты.AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары принесли $8,1 млрд выручки против $8,3 млрд в третьем квартале 2023 года. Выручка от услуг (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $24,2 млрд против $21,2 млрд годом ранее. Компания сообщила, что в «каждом регионе» количество активных устройств «больше, чем прежде» — но не указала, сколько их. В феврале 2024 года она рассказывала, что всего таких устройств — 2,2 млрд, пишет CNBC.Выручка Apple по кварталам с 2009 года. Источник: MacRumors#новости #apple
Выручка Apple в России обвалилась в 23 раза в 2023 году
Ну как обвалилась, официально продаж нет, есть серый импорт, так то выручка с российского рынка размыта просто статистически по выручкам с других стран
Зато в Кыргызстане выросла.
И — удивительно — Apple продолжает сертифицировать каждое новое устройство для поставки в страны ЕАЭС.
О нет
Да что ты говоришь, эйпл как телефон мне кажется самый популярный и продажи у него должны быть соответствующие
Да всем как-то на это пофигу.
А откуда тогда у всех новые айфоны?