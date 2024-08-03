День 892: «Цифра брокер» сконвертирует в доллары США остатки валюты, которая не торгуется на Мосбирже

«Цифра брокер» принудительно сконвертирует остаток иностранной валюты, которая не торгуется на Мосбирже, в доллары США, пишет РБК со ссылкой на новую редакцию договоров брокера, которая вступит в силу 16 августа 2024 года. В «Цифра брокер» уточнили, что решение коснётся «единиц клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов».
Мосбиржа приостановила публикацию данных об объёме сделок с золотом после девяти лет ежемесячного раскрытия. А также прекратила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.Физический объем сделок с золотом за первое полугодие 2024 года увеличился в 1,8 раза относительно 2023 года, достигнув 50,2 тонны.
Казна пустеет, идет продажа золотого запаса страны. Но людям это лучше не показывать.
Понятненько.
У вас были планы на этот золотой запас? В лучшем случае его бы вывезли на хранения за бугор а потом удивлялись.. а как так получилось.
вы госдолг США видели ?
По телевизору не давно показывали. Но не рассказали что он из себя представляет, почему это плохо, какой гос долг у России и Китая и почему его нет в нищих африканских странах.
Правильно, нечего всем подряд про золото рассказывать.
А то, может, и нечем хвалиться-то?
Хоспдя, что ты несёшь
Ага, прям именно так, как ты сказал )) Истина в последней инстанции.