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Полина Лааксо
Деньги

День 892: «Цифра брокер» сконвертирует в доллары США остатки валюты, которая не торгуется на Мосбирже

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 4 августа — здесь.
Это текст от 3 августа.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 августа: доллар — 85,70 рубля (на 8 копеек меньше, чем 2 августа), евро — 92,83 рубля (на 1 копейку меньше).

Мосбиржа приостановила публикацию данных об объёме сделок с золотом после девяти лет ежемесячного раскрытия.

Кто и как адаптируется

«Цифра брокер» принудительно сконвертирует остаток иностранной валюты, которая не торгуется на Мосбирже, в доллары США, пишет РБК со ссылкой на новую редакцию договоров брокера, которая вступит в силу 16 августа 2024 года. В «Цифра брокер» уточнили, что решение коснётся «единиц клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов».

Некоторые магазины беспошлинной торговли в международном аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли, рассказало ТАСС со ссылкой на корреспондента. В компании Dubai Duty Free, которая отвечает за работу магазинов формата duty free в двух аэропортах города, подтвердил появление оплаты наличными рублями в некоторых точках. В одном из магазинов, где такой возможности ещё нет, сказали ТАСС, что она скоро появится.

Контекст

В первом полугодии 2024 года темпы роста оборотов Wildberries, Ozon, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета» замедлились вдвое, рассказали «Ъ» в «Моём складе» со ссылкой на данные 43 тысяч контрагентов, среди которых — продавцы на маркетплейсах. Аналитики Data Insight тоже видят замедление темпов — по количеству оплаченных заказов на площадках. Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что россияне чаще экономят и переходят на специализированные маркетплейсы.

2 августа 2024 года подразделение Минфина США продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчётным депозитарием до 12 октября 2024 года. Опрошенные РБК юристы связали продление с тем, что многие нерезиденты, видимо, не успевали завершить операции с российской стороной и стали подавать заявки на индивидуальные лицензии.

В разговоре с «Ъ» эксперты также сказали, что продление лицензии вряд ли повлияет на готовящийся выкуп зарубежными инвесторами иностранных активов, которые принадлежат россиянам.

В первом полугодии 2024 года россияне совершили 12,6 млн поездок за рубеж — это на 9% больше год к году, сообщило РБК со ссылкой на данные погранслужбы Федеральной службы безопасности. Чаще всего они посещали Турцию, Абхазию, Казахстан, ОАЭ и Китай.

Источник: <a href="https://www.rbc.ru/business/03/08/2024/66acc6b09a7947ced4d5e4d1" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник: РБК

Новости предыдущего дня, 2 августа — здесь.

#новости

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38 комментариев
Невероятный Блондин

Мосбиржа приостановила публикацию данных об объёме сделок с золотом после девяти лет ежемесячного раскрытия. А также прекратила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.Физический объем сделок с золотом за первое полугодие 2024 года увеличился в 1,8 раза относительно 2023 года, достигнув 50,2 тонны.

Казна пустеет, идет продажа золотого запаса страны. Но людям это лучше не показывать.
Понятненько.

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ЯжПрограммист

У вас были планы на этот золотой запас? В лучшем случае его бы вывезли на хранения за бугор а потом удивлялись.. а как так получилось.

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ellison9

вы госдолг США видели ?

5
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местный житель

По телевизору не давно показывали. Но не рассказали что он из себя представляет, почему это плохо, какой гос долг у России и Китая и почему его нет в нищих африканских странах.

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1
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Вадим Д.

Правильно, нечего всем подряд про золото рассказывать.
А то, может, и нечем хвалиться-то?

5
1
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Антивадя

Хоспдя, что ты несёшь

2
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Olga Kalashinkova

Ага, прям именно так, как ты сказал )) Истина в последней инстанции.

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