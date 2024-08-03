День 892: «Цифра брокер» сконвертирует в доллары США остатки валюты, которая не торгуется на Мосбирже

Некоторые магазины беспошлинной торговли в международном аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли, рассказало ТАСС со ссылкой на корреспондента. В компании Dubai Duty Free, которая отвечает за работу магазинов формата duty free в двух аэропортах города, подтвердил появление оплаты наличными рублями в некоторых точках. В одном из магазинов, где такой возможности ещё нет, сказали ТАСС, что она скоро появится.