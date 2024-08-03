День 892: «Цифра брокер» сконвертирует в доллары США остатки валюты, которая не торгуется на Мосбирже

«Цифра брокер» принудительно сконвертирует остаток иностранной валюты, которая не торгуется на Мосбирже, в доллары США, пишет РБК со ссылкой на новую редакцию договоров брокера, которая вступит в силу 16 августа 2024 года. В «Цифра брокер» уточнили, что решение коснётся «единиц клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов».
Правильно, нечего всем подряд про золото рассказывать.
А то, может, и нечем хвалиться-то?
Хоспдя, что ты несёшь
Мосбиржа приостановила публикацию данных об объёме сделок с золотом после девяти лет ежемесячного раскрытия. А также прекратила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.Последний раз биржа публиковала сведения за первое полугодие 2024 года. Тогда физический объем сделок с золотом увеличился в 1,8 раза относительно 2023 года, достигнув 50,2 тонны.Казна пустеет, идет продажа золотого запаса страны. Но людям показывать это не надо.
Ясно.
Даже с контекстом не совсем ясно о чем речь. Комменты про золото добавили запутанности🤯