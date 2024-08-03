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Полина Лааксо
Деньги

День 892: «Цифра брокер» сконвертирует в доллары США остатки валюты, которая не торгуется на Мосбирже

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 августа: доллар — 85,70 рубля (на 8 копеек меньше, чем 2 августа), евро — 92,83 рубля (на 1 копейку меньше).

Мосбиржа приостановила публикацию данных об объёме сделок с золотом после девяти лет ежемесячного раскрытия.

Кто и как адаптируется

«Цифра брокер» принудительно сконвертирует остаток иностранной валюты, которая не торгуется на Мосбирже, в доллары США, пишет РБК со ссылкой на новую редакцию договоров брокера, которая вступит в силу 16 августа 2024 года. В «Цифра брокер» уточнили, что решение коснётся «единиц клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов».

Контекст

В первом полугодии 2024 года темпы роста оборотов Wildberries, Ozon, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета» замедлились вдвое, рассказали «Ъ» в «Моём складе» со ссылкой на данные 43 тысяч контрагентов, среди которых — продавцы на маркетплейсах. Аналитики Data Insight тоже видят замедление темпов — по количеству оплаченных заказов на площадках. Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что россияне чаще экономят и переходят на специализированные маркетплейсы.

2 августа 2024 года подразделение Минфина США продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчётным депозитарием до 12 октября 2024 года. Опрошенные РБК юристы связали продление с тем, что многие нерезиденты, видимо, не успевали завершить операции с российской стороной и стали подавать заявки на индивидуальные лицензии.

В разговоре с «Ъ» эксперты также сказали, что продление лицензии вряд ли повлияет на готовящийся выкуп зарубежными инвесторами иностранных активов, которые принадлежат россиянам.

Новости предыдущего дня, 2 августа — здесь.

#новости

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4 комментария
Вадим Д.

Правильно, нечего всем подряд про золото рассказывать.
А то, может, и нечем хвалиться-то?

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Антивадя

Хоспдя, что ты несёшь

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Невероятный Блондин

Мосбиржа приостановила публикацию данных об объёме сделок с золотом после девяти лет ежемесячного раскрытия. А также прекратила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.Последний раз биржа публиковала сведения за первое полугодие 2024 года. Тогда физический объем сделок с золотом увеличился в 1,8 раза относительно 2023 года, достигнув 50,2 тонны.Казна пустеет, идет продажа золотого запаса страны. Но людям показывать это не надо.
Ясно.

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Переехавшие - Крым

Даже с контекстом не совсем ясно о чем речь. Комменты про золото добавили запутанности🤯

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