День 892: «Цифра брокер» сконвертирует в доллары США остатки валюты, которая не торгуется на Мосбирже

В первом полугодии 2024 года темпы роста оборотов Wildberries, Ozon, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета» замедлились вдвое, рассказали «Ъ» в «Моём складе» со ссылкой на данные 43 тысяч контрагентов, среди которых — продавцы на маркетплейсах. Аналитики Data Insight тоже видят замедление темпов — по количеству оплаченных заказов на площадках. Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что россияне чаще экономят и переходят на специализированные маркетплейсы.