День 893: с января по июль 2024 года объём рынка кинопроката в России превысил 28 млрд рублей

По данным «Циана», на начало августа 2024 года средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках и в Московской и Ленинградской областях составила 145,1 тысячи рублей за 1 м². Это на 0,6% больше месяц к месяцу, пишет «Ъ». В «Яндекс Недвижимости» дали другую оценку — 132 тысячи рублей за 1 м² (+0,5%). Заметнее всего, по разным данным, подорожало жильё в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани.
О планах развить «бесшовное» железнодорожное сообщение «от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана».
Гордость распирает от планов!! Громадье!
Начиная от добычи на Луне гелия-3, заканчивая бесшовной жд до Индийского океана!
Вот скажите, кто еще способен на такое?
Только он, только он,
Ленинградский почтальон.
Будем мыть ноги в Индейском океане.
Начиная от добычи на Луне гелия-3 - видать уже долетели))
Российские заводы китайских брендов могут перенести в Казахстан
Российские заводы китайских брендов Xiaomi и TCL переносят производство в Казахстан. Сбор электроники планируют перенести из Воронежа.
Это еще подъем или уже прорыв?
Хотят на грибок сесть и рыбку съесть. Так не бывает. Если они рискнут так сделать Haier их сожрет, Xiaomi и так каждый год долю рынка в РФ теряет, а так вообще станет ни кому не интересен. Кто то еще помнит что в каждом магазине были телики Samsung?