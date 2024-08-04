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Полина Лааксо
Деньги

День 893: с января по июль 2024 года объём рынка кинопроката в России превысил 28 млрд рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Кадр из фильма «Майор Гром: Игра» Олега Трофима
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра» Олега Трофима

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-4 августа: доллар — 85,70 рубля (на 8 копеек меньше, чем 2 августа), евро — 92,83 рубля (на 1 копейку меньше).

Контекст

Объём российского рынка кинопроката за период с января по июль 2024 года составил 28,7 млрд рублей, сообщила ТАСС министр культуры Ольга Любимова. Количество посещений кинотеатров оценили в 80,9 млн.

По данным «Циана», на начало августа 2024 года средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках и в Московской и Ленинградской областях составила 145,1 тысячи рублей за 1 м². Это на 0,6% больше месяц к месяцу, пишет «Ъ». В «Яндекс Недвижимости» дали другую оценку — 132 тысячи рублей за 1 м² (+0,5%). Заметнее всего, по разным данным, подорожало жильё в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани.

Путин рассказал о планах развить «бесшовное» железнодорожное сообщение «от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана».

Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.

#новости

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54 комментария
S.Capusta

О планах развить «бесшовное» железнодорожное сообщение «от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана».

Гордость распирает от планов!! Громадье!
Начиная от добычи на Луне гелия-3, заканчивая бесшовной жд до Индийского океана!
Вот скажите, кто еще способен на такое?

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Невероятный Блондин

Только он, только он,
Ленинградский почтальон.

6
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Пролетая над ведром картошки.

Будем мыть ноги в Индейском океане.

1
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Yamile

Начиная от добычи на Луне гелия-3 - видать уже долетели))

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Фоксик

Российские заводы китайских брендов могут перенести в Казахстан

Российские заводы китайских брендов Xiaomi и TCL переносят производство в Казахстан. Сбор электроники планируют перенести из Воронежа.

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Русский князь

Это еще подъем или уже прорыв?

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Sasha Step

Хотят на грибок сесть и рыбку съесть. Так не бывает. Если они рискнут так сделать Haier их сожрет, Xiaomi и так каждый год долю рынка в РФ теряет, а так вообще станет ни кому не интересен. Кто то еще помнит что в каждом магазине были телики Samsung?

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