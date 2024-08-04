День 893: с января по июль 2024 года объём рынка кинопроката в России превысил 28 млрд рублей

По данным «Циана», на начало августа 2024 года средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках и в Московской и Ленинградской областях составила 145,1 тысячи рублей за 1 м². Это на 0,6% больше месяц к месяцу, пишет «Ъ». В «Яндекс Недвижимости» дали другую оценку — 132 тысячи рублей за 1 м² (+0,5%). Заметнее всего, по разным данным, подорожало жильё в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани.