День 893: с января по июль 2024 года объём рынка кинопроката в России превысил 28 млрд рублей

По данным «Циана», на начало августа 2024 года средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках и в Московской и Ленинградской областях составила 145,1 тысячи рублей за 1 м². Это на 0,6% больше месяц к месяцу, пишет «Ъ». В «Яндекс Недвижимости» дали другую оценку — 132 тысячи рублей за 1 м² (+0,5%). Заметнее всего, по разным данным, подорожало жильё в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани.
Российские заводы китайских брендов могут перенести в Казахстан
Российские заводы китайских брендов Xiaomi и TCL переносят производство в Казахстан. Сбор электроники планируют перенести из Воронежа.
Доллар падает, недвижка растет, кино снимают, железные дороги строят 😊🤗💕
(А сейчас придут либералы и расскажут почему все это плохо 😸)
Скорее всего ваши дети и внуки будут завидовать тому как вы живёте сейчас 💁♀️
Если все так хорошо, то это мы им завидовать должны.
Ну да, самолеты все, теперь только железку остаётся строить. Сколько км железных дорог ввели за год? Какое расстояние с обходом гор до Индии? Будут так же долго как пирамиды строить. Виват!
О планах развить «бесшовное» железнодорожное сообщение «от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана».
Гордость распирает от планов!! Громадье!
Начиная от добычи на Луне гелия-3, заканчивая бесшовной жд до Индийского океана!
Вот скажите, кто еще способен на такое?
Когда мир переболеть всем этим безумием, я обязательно отмечу этот день и буду отмечать его каждый год вместо нового года, дня рождения и всех других праздников! Надеюсь что за 1000 не перевалит.
Интересно, ты взял и одного гейстратега прировнял ко всему миру?