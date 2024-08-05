День 894: средняя стоимость проезда в плацкарте в первом полугодии выросла на 23% год к году

Средняя стоимость проезда в плацкарте нефирменного поезда дальнего следования за январь-июнь 2024 года составила 287 рублей в расчёте на 100 км пути, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Это на 23% больше год к году. Стоимость проезда в плацкарте фирменного поезда за тот же период выросла на 17% до 401 рубля. Проезд в нефирменном купе подорожал на 15% до 438 рублей, в фирменном — на 16% до 595 рублей.