День 894: средняя стоимость проезда в плацкарте в первом полугодии выросла на 23% год к году

Импорт товаров Турцией по итогам июня 2024 года упал почти на 20% — заметно сокращают свои поставки в страну даже основные торговые партнёры, такие как Россия и Китай, подсчитало «РИА Новости» по открытым данным. По итогам июня импорт Турции снизился на 18,8% к маю, до $24,9 млрд. С начала года — на 14%.
рынок новых автомобилей, выпущенных в России, составил более 442 тысяч штукСлово пропущено: выпущенных Китаем в России.
Покупают , поддерживают экономики других стран. Зачем кого-то винить? Возмущаться ? Когда со словами и так сойдёт. Идёт на последние покупает )
Это на 23% больше год к году
Это что же, в 5 раз выше инфляции? Куда смотрит ФАС??? Или у нас реальная инфляция 23%? Куда смотрит МинЭк???
Москва - Адлер на двух адекватных поездах 102, 104 туда обратно ценник больше 20 тыс.
Все для развития внутреннего туризма
В плацкарт пора пускать только сливки общества, нечего кому попало пользоваться этим благом.
дженерик спинразы от «Генериума» нарушает российский патент № 2793459И что дальше? Отдельная цивилизация — другие правила. Не нравится — сделай свой роспатент.