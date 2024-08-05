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Таня Боброва
Деньги

День 894: средняя стоимость проезда в плацкарте в первом полугодии выросла на 23% год к году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: РЖД<br />
Источник: РЖД

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-5 августа: доллар — 85,70 рубля (на 8 копеек меньше, чем 2 августа), евро — 92,83 рубля (на 1 копейку меньше).

Какие есть проблемы и трудности

Американская биофармацевтическая компания Biogen подала иск в Арбитражный суд Москвы против биотех-компании «Генериум» и Минздрава России, третье лицо — Роспатент. Как заявил «Ведомостям» сотрудник европейского представительства Biogen, в иске американская компания утверждает, что дженерик спинразы от «Генериума» нарушает российский патент № 2793459.

Контекст

Средняя стоимость проезда в плацкарте нефирменного поезда дальнего следования за январь-июнь 2024 года составила 287 рублей в расчёте на 100 км пути, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Это на 23% больше год к году. Стоимость проезда в плацкарте фирменного поезда за тот же период выросла на 17% до 401 рубля. Проезд в нефирменном купе подорожал на 15% до 438 рублей, в фирменном — на 16% до 595 рублей.

Импорт товаров Турцией по итогам июня 2024 года упал почти на 20% — заметно сокращают свои поставки в страну даже основные торговые партнёры, такие как Россия и Китай, подсчитало «РИА Новости» по открытым данным. По итогам июня импорт Турции снизился на 18,8% к маю, до $24,9 млрд. С начала года — на 14%.

Продажи в России новых автомобилей всех сегментов в январе-июле 2024 года выросли на 58% год к году и превысили 1 млн единиц, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга. При этом рынок новых автомобилей, выпущенных в России, составил более 442 тысяч штук (+34% год к году).

Новости предыдущего дня, 4 августа — здесь.

#новости

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35 комментариев
Вадим Д.

рынок новых автомобилей, выпущенных в России, составил более 442 тысяч штукСлово пропущено: выпущенных Китаем в России.

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Lakne

Покупают , поддерживают экономики других стран. Зачем кого-то винить? Возмущаться ? Когда со словами и так сойдёт. Идёт на последние покупает )

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Александр Привалов

Это на 23% больше год к году
Это что же, в 5 раз выше инфляции? Куда смотрит ФАС??? Или у нас реальная инфляция 23%? Куда смотрит МинЭк???

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under construction

Москва - Адлер на двух адекватных поездах 102, 104 туда обратно ценник больше 20 тыс.

3
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1
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Alex Nosov

Все для развития внутреннего туризма

3
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Вадим Д.

В плацкарт пора пускать только сливки общества, нечего кому попало пользоваться этим благом.

4
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Вадим Д.

дженерик спинразы от «Генериума» нарушает российский патент № 2793459И что дальше? Отдельная цивилизация — другие правила. Не нравится — сделай свой роспатент.

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