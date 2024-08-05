Из-за ожидания рецессии в экономике США американские фондовые рынки упали на 2-6% на открытии торгов

Из-за этого падают индексы и других стран. Индекс Nasdaq на 17:13 мск падает на 3,4%, S&P 500 — на 4,12%, Dow Jones — на 2,3%. Nasdaq Composite падал на 6,35%.Индекс «великолепной семёрки» от Bloomberg (в неё входят крупнейшие бигтех-компании) падает на 4,6%, на открытие оно доходило до 9%, в издании отмечали, что это сильнейшее дневное падение с 2015 года.На фоне этого VIX, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, вырос до 65 пунктов — это максимум со времён падения рынка из-за пандемии Сovid-19 в 2020 году. В Европе индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,2%, пережив самое большое падение с марта 2022 года. В Азии падение фондовых индексов Японии стало наибольшим со времён «черного понедельника» 1987 года.Фондовый рынок США падает из-за опасений о вступлении экономики страны в рецессию. 2 августа Минтруд США опубликовал данные, что безработица в стране в июле достигла 4,3%, это рекордное значение с октября 2021 года.Как отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, данные по рынку труда вышли после решения ФРС сохранить ставку на уровне 5,25–5,5%. По её словам, это стало «поводом усомниться в правильности оценок регулятора», из-за чего вернулись опасения, что экономику США ждёт вероятная рецессия.Экономисты Goldman Sachs повысили прогноз по вероятности спада в экономике США в ближайший год с 15% до 25%.Брокерские компании также пересмотрели прогнозы по ставке ФРС на 2024 год. В JPMorgan считают, что ставку снизят на 50 б.п. в сентябре и ноябре, а затем ещё на 25 б.п. на каждом следующем заседании. В В Goldman Sachs ожидают снижения на 25 б.п. в сентябре, ноябре и декабре. В Bank of America полагают, что ставку снизят в сентябре на 25 б.п.#новости #фондовыйрынок
Это потому что мы им Ютуб заблокировали... пусть знают свое место
На самом деле США может вообще не существовать. 💁♀️
Вот вы лично бывали в США? Скорее всего нет. И родственников у вас там нет. 💁♀️
Есть версия, что США вообще не существуют, а это просто пропагандистская выдумка. Чтобы люди хотели уехать в эту прекрасную Америку за американской мечтой. 💁♀️
И главный вопрос, блуждающий сейчас в высоких кабинетах - зачем американцы скинули в целом лояльную к Западу бангладешскую премьершу? Что это за хитрый масонский план и кто его продавил - Ротшильды или Рокфеллеры?
Возможность спонтанного народного протеста там не признается в принципе.
Своя картина мира с вечной игрой великих держав и спецслужб.
И все это обогащается печальными кадрами протестующих, вольготно блуждающих по дворцам и поместьям бенгальской знати. И все это наводит на нехорошие мысли...
Что за паршивая овца там зелёненькая?
Это нисходящий инвестиционный рост проифляционного потенциала обоснованный санкционной никчемностью
А что это? Мамба у нас же должна быть сама по себе