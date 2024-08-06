День 895: «Сбер» вслед за ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга Rutube среди россиян старше 12 лет в июне выросла в 2,1 раза год к году — до 4,4 млн человек, приводят «Ведомости» данные Mediascope. Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий YouTube среди россиян старше 12 лет в июне увеличилась на 9,4% год к году — до 55,6 млн.