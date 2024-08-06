День 895: «Сбер» вслед за ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

Импорт табачной продукции в Россию во втором квартале вырос на 43,3% год к году, до 113,2 млн упаковок, пишет «Ъ» со ссылкой на ЦРПТ (оператор маркировки «Честный знак»). За первое полугодие показатель достиг 215,5 млн, увеличившись на 35,1%. По словам источника на табачном рынке, основной объём поставок сигарет формируют Беларусь и ОАЭ.
Для тех кто не умеет считать деньги объясню что плохого.
Только нищеброды не смог т себе позволить платить столь жалкую суму. Работайте больше, работайте лучше и все будет.
У меня вон знакомый в 24 уже зарабатывает за пол ляма в месяц. Парень упорно трудился и правительство города по заслугам его оценили. А ему ведь тяжелее, чем другим было. Давление со стороны конкурентов, мол, папа тянет на теплое местечко.
На самом деле такие ставки ведь всегда были в стране 16-18 % считались нормой, а лишь последние лет 4-5, как все стали инвесторами ставки были искусственно занижены, ведь столько км кв метров вводили в эксплуатацию… всё закономерно)
Табак растет, пиво растет, ставка растет. Упало похоже только у меня
Это реакция после табака и пива на ставку. 🤓
Ждем потом через 30 лет новости про демографическую яму 2024-25 годов.