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Таня Боброва
Деньги

День 895: «Сбер» вслед за ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «<a href="https://bank-rank.ru/banki/sberbank/novosti/sber-otkryl-pervoe-otdelenie-v-respublike-krym-423" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">БанкРанк.ru</a>»
Источник: «БанкРанк.ru»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 августа: доллар — 84,95 рубля (на75 копеек меньше, чем 5 августа), евро — 93,05 рубля (на 21 копейку больше).

«Сбер» вслед за ВТБ объявил о повышении ставок по рыночной ипотеке с 6 августа 2024 года. Минимальная ставка на вторичном рынке составит 20%. Условия изменили из-за решения ЦБ поднять ключевую ставку.

Кто и как адаптируется

В расширение и модернизацию своего производственного комплекса «Ядро фаб Дубна» производитель и разработчик вычислительной техники Yadro намерен вложить не менее 10 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Контекст

Импорт табачной продукции в Россию во втором квартале вырос на 43,3% год к году, до 113,2 млн упаковок, пишет «Ъ» со ссылкой на ЦРПТ (оператор маркировки «Честный знак»). За первое полугодие показатель достиг 215,5 млн, увеличившись на 35,1%. По словам источника на табачном рынке, основной объём поставок сигарет формируют Беларусь и ОАЭ.

В июле продажи новых легковых автомобилей выросли на 42,4%, до 136,2 тысячи штук, подсчитал «Автостат» на основе данных ППК. Рынок впервые с начала весны вернулся к росту в месячном выражении, отмечает «Ъ».

Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло до максимума за одиннадцать лет, выяснило «РИА Новости», изучив данные Росстата. В январе-июне его производство увеличилось на 7,3% год к году и составило 451,4 тысячи декалитров.

Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга Rutube среди россиян старше 12 лет в июне выросла в 2,1 раза год к году — до 4,4 млн человек, приводят «Ведомости» данные Mediascope. Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий YouTube среди россиян старше 12 лет в июне увеличилась на 9,4% год к году — до 55,6 млн.

Новости предыдущего дня, 5 августа — здесь.

#новости

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25 комментариев
Петя Вася

Для тех кто не умеет считать деньги объясню что плохого.

2
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Влад Шушкевич

Только нищеброды не смог т себе позволить платить столь жалкую суму. Работайте больше, работайте лучше и все будет.
У меня вон знакомый в 24 уже зарабатывает за пол ляма в месяц. Парень упорно трудился и правительство города по заслугам его оценили. А ему ведь тяжелее, чем другим было. Давление со стороны конкурентов, мол, папа тянет на теплое местечко.

1
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Mr. xXx

На самом деле такие ставки ведь всегда были в стране 16-18 % считались нормой, а лишь последние лет 4-5, как все стали инвесторами ставки были искусственно занижены, ведь столько км кв метров вводили в эксплуатацию… всё закономерно)

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Денис Бурков

Табак растет, пиво растет, ставка растет. Упало похоже только у меня

2
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Mr. xXx

Это реакция после табака и пива на ставку. 🤓

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kova7ev
1
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Zoom

Ждем потом через 30 лет новости про демографическую яму 2024-25 годов.

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