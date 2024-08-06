Правкомиссия не разрешила турецкой Anadolu Efes купить долю бельгийской AB InBev в их совместном российском предприятии — РБК

Причины неизвестны.Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями 20 июня 2024 года отказала Efes Breweries International BV (через неё по всему миру работает турецкий производитель пива Anadolu Efes) в покупке доли AB InBev Efes BV, пишет РБК со ссылкой на источники.AB InBev Efes — совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской AB InBev, созданное в 2018 году. Оно управляет их российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех» (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское» и другие). AB InBev ещё в апреле 2022 года сообщила, что продаст долю в совместном предприятии в России своему турецкому партнёру. Тогда компания оценила убыток в $1,1 млрд. Стороны достигли соглашения в декабре 2023 года, но сделку должны были согласовать регуляторы. В её итоге Anadolu Efes мог стать единственным владельцем предприятия.Причины отказа источники РБК не уточнили. В правительстве перенаправили вопрос в Минфин, где от комментариев отказались. В Anadolu Efes заявили, что «процесс согласования продолжается», а бизнес в России работает в обычном режиме под руководством турецкой фирмы.Как писало Bloomberg, оценка всей AB InBev Efes могла составить $1,1-1,3 млрд. Компании принадлежит 11 заводов в России. Её выручка в 2023 году увеличилась на 11,4%, до 108,6 млрд рублей, чистая прибыль выросла с 12,3 млрд до 16,7 млрд рублей.#новости #abinbev
Такая корова нужна самому😅
Такая корова нужна самому, дон
Турецкая Anadolu Efes, бельгийская AB InBev, а их совместное предприятие - хоба - российское.
Так-то.
Мальчик Эрдоганчик
Показал всем пальчик
…
Продолжение?