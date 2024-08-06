Оценка: один день полного отключения интернета в России может обойтись местной экономике более чем в 31 млрд рублей

А один день отключения YouTube — в 1,8 млрд рублей.В долларах это $404,7 млн и $23,7 млн соответственно. Данные привёл автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) — со ссылкой на платформу для примерных подсчётов Netblocks.В первом случае убытки спровоцирует отключение финансовых, логистических, торговых и многих других сервисов и систем. Во втором — «остановка огромной индустрии развлечений, которая построена вокруг YouTube», рассуждает Климарев.При расчётах Netblocks учитывает «обменный курс», актуальный на май 2023 года. Если опираться на курс ЦБ, установленный на 6 августа 2024 года, показатели будут выше: один день отключения интернета обойдётся в 34,4 млрд рублей, а YouTube — уже в 2 млрд рублей.Полное отключение интернета — пока не самый вероятный, но всё же возможный сценарий. Например, в 2022 году его отключали в Казахстане: тогда связность казахстанского сегмента с остальной сетью упала со 100% до 2%.Полина ЛааксоСервисывчераЗамедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.#новости #youtube #блокировкаyoutube
Отключение интернета на пользу, ведь как известно интернет возник, как спецпроект ЦРУ США, так и развивается (с) 😀
- Интернет, а ну, рассчитайся на раз-два!
Локальная сеть для пересылки мемасиков. А в это время в СССР, мемасики перерисовывались от руки, так как изобретенный в СССР ксерокс был запрещен. 🤣🤣🤣
Очередные косвенные домыслы. Но никто не учел сколько работников вместо просматривания роликов займется работой.
работой без интернета?
Как то у Китая почти всё стороннее отключено и ничего. Никаких мильярд до неба убытков не видать. От отсутствия ютуба то.
Ещё и, вроде, ВТОРАЯ экономика мира.
Не потому ли и вторая экономика, что миллионов бездельников-ютуберов нет? Работать приходится однако..
Щас Вилсакома на сварку поставим и экономику поднимем