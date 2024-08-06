Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Маркетплейсы
Карьера
Право
Техника
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Оценка: один день полного отключения интернета в России может обойтись местной экономике более чем в 31 млрд рублей

А один день отключения YouTube — в 1,8 млрд рублей.

  • В долларах это $404,7 млн и $23,7 млн соответственно. Данные привёл автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) — со ссылкой на платформу для примерных подсчётов Netblocks.
  • В первом случае убытки спровоцирует отключение финансовых, логистических, торговых и многих других сервисов и систем. Во втором — «остановка огромной индустрии развлечений, которая построена вокруг YouTube», рассуждает Климарев.
  • При расчётах Netblocks учитывает «обменный курс», актуальный на май 2023 года. Если опираться на курс ЦБ, установленный на 6 августа 2024 года, показатели будут выше: один день отключения интернета обойдётся в 34,4 млрд рублей, а YouTube — уже в 2 млрд рублей.
  • Полное отключение интернета — пока не самый вероятный, но всё же возможный сценарий. Например, в 2022 году его отключали в Казахстане: тогда связность казахстанского сегмента с остальной сетью упала со 100% до 2%.
Полина Лааксо
Сервисы
Замедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России

О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.

Источник фото: Wired

#новости #youtube #блокировкаyoutube

22
11
11
74
74 комментария
Михаил

Отключение интернета на пользу, ведь как известно интернет возник, как спецпроект ЦРУ США, так и развивается (с) 😀

16
3
2
1
Ответить
Невкусно и грустно

- Интернет, а ну, рассчитайся на раз-два!

Ответить
Пролетая над ведром картошки.

Локальная сеть для пересылки мемасиков. А в это время в СССР, мемасики перерисовывались от руки, так как изобретенный в СССР ксерокс был запрещен. 🤣🤣🤣

Ответить
Твой Хозяин

Очередные косвенные домыслы. Но никто не учел сколько работников вместо просматривания роликов займется работой.

7
3
2
Ответить
Daria Vodoleeva

работой без интернета?

5
Ответить
Knowledge is power

Как то у Китая почти всё стороннее отключено и ничего. Никаких мильярд до неба убытков не видать. От отсутствия ютуба то.

Ещё и, вроде, ВТОРАЯ экономика мира.

Не потому ли и вторая экономика, что миллионов бездельников-ютуберов нет? Работать приходится однако..

3
1
Ответить
Inspector Gadget

Щас Вилсакома на сварку поставим и экономику поднимем

1
Ответить