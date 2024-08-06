Мало денег, кадров и работодателей: как обстоят дела на рынке игровой разработки в России

Игры делаются в большом количестве, часто проваливаются — и расчёт идёт на то, что мы сделаем условно десять игр, из которых одна будет успешной и покроет абсолютно все убытки.
А [с госинвестированием] принцип другой: дают большие суммы за то, чтобы делали одну крутую игру, и требуют большой отчётности. К чему это приводит? К тому, что разработчику выгоднее закрыть все формальные отчётности (потому что очень большие риски), чем сделать очень крутой продукт.
Кадры уходят, инвестиций нет, а госинвестиции работают по чиновничьим схемам. Прямо как в игре, где у тебя есть все ресурсы, но нет правильного гайда. Вместо хороших игр будем играть в тетрис на калькуляторе
Интересная статья, но как-то грустно читать про все эти проблемы. Похоже, что наш игровой рынок сейчас как маленький ребенок, который пытается научиться ходить, но постоянно спотыкается
Учитывая, сколько лет геймдев "учится ходить", что-то там совсем плохо.
У нас рынок в симбиозе пытается Сталкер2 родить,помимо этой херни про смуту.
русский человек найдет выход из любой ситуации, вот, например, сотрудничество с Китаем или издание игр через третьи страны - это уже что-то
С помощью донатов в РФ что-только не спонсировали: и храмы, и армию, и медицину. У населения есть деньги на игры точно. Почему не идёт краудфандинг? Самые известные площадки как-то тухло.
Вклады населения направить на развитие отечественного геймдева.