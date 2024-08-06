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Полина Лааксо
Деньги

Мало денег, кадров и работодателей: как обстоят дела на рынке игровой разработки в России

Выжимка материала «Фонтанки».

  • По данным исследования Smart Ranking, по итогам 2023 года суммарная выручка топ-50 крупнейших gamedev-компаний в России составила 45,4 млрд рублей, на 17,7% больше год к году. Больше всего принесли Lesta Games, Astrum Entertainment и Innova.
  • Динамику объясняли в первую очередь восстановлением после просадки в 2022 году, когда из России ушли крупные компании вроде Sony, Nintendo, Ubisoft, Microsoft и Steam. О чистом росте говорить пока рано, предупреждают участники рынка.
Источник: <a href="https://smartranking.ru/ru/analytics/gametech/rossijskij-gamedev-rynok-vyros-na-177-za-2023-god/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Smart Ranking</a>
Источник: Smart Ranking
  • В онлайн-школе XYZ (учит игровому дизайну, моделированию и программированию) среди ключевых для отрасли трудностей называют отток квалифицированных кадров, технологические ограничения, проблемы с дистрибуцией и нехватку работодателей, в частности — крупных компаний.
  • В «Организации развития видеоигровой индустрии» объясняют, что за крупную компанию по мировым меркам не сойдёт даже лидер рынка Lesta Games, где работают около 2000 сотрудников. За рубежом «гиганты» держат в штате по 16-20 тысяч человек — исключительно для работы над играми.
  • Ещё одна проблема — отсутствие инвестиций. Американские и европейские инвесторы перестали вкладываться в российские проекты, а местные непрофильные структуры только «изучают рынок».

Раньше, чтобы делать игру, обращались в профильный фонд, который разбирается в играх: пишешь им проект, а они тебе дают деньги и поэтапно финансируют по «пайплайну». Таких фондов больше нет. <...>

Ни о каком росте нельзя говорить, пока в России снова не будут инвестировать в игры: не капля в море, а вот прямо так, что почти каждый богач со своим фондом искал бы видеоигровые проекты и финансировал их в России.

Василий Овчинников, глава «Организации развития видеоигровой индустрии»
  • Государственные инвестиции получить можно, но действуют они «не по венчурному принципу, а по стандартным чиновничьим схемам», говорит основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов.

Игры делаются в большом количестве, часто проваливаются — и расчёт идёт на то, что мы сделаем условно десять игр, из которых одна будет успешной и покроет абсолютно все убытки.

А [с госинвестированием] принцип другой: дают большие суммы за то, чтобы делали одну крутую игру, и требуют большой отчётности. К чему это приводит? К тому, что разработчику выгоднее закрыть все формальные отчётности (потому что очень большие риски), чем сделать очень крутой продукт.

Константин Сахнов, основатель Vengeance Games
  • Из-за санкций и дефицита инвестиций разработчики ищут новые способы монетизации — например, сотрудничают с Китаем или выходят на мировой рынок с помощью третьих стран: создают игру в России, а издают через компанию в Узбекистане, Грузии, Армении или на Кипре. «Последняя как бы покупает у российской [фирмы] игру и затем выплачивает роялти», поясняет «Фонтанка».
Источник фото: VK Play
Источник фото: VK Play

#геймдев #новости #разработка

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29
29 комментариев
petrvil

Кадры уходят, инвестиций нет, а госинвестиции работают по чиновничьим схемам. Прямо как в игре, где у тебя есть все ресурсы, но нет правильного гайда. Вместо хороших игр будем играть в тетрис на калькуляторе

17
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Олег Смоленский

Интересная статья, но как-то грустно читать про все эти проблемы. Похоже, что наш игровой рынок сейчас как маленький ребенок, который пытается научиться ходить, но постоянно спотыкается

3
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Влад Шушкевич

Учитывая, сколько лет геймдев "учится ходить", что-то там совсем плохо.

6
1
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Mr Black

У нас рынок в симбиозе пытается Сталкер2 родить,помимо этой херни про смуту.

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Liza Vanifateva

русский человек найдет выход из любой ситуации, вот, например, сотрудничество с Китаем или издание игр через третьи страны - это уже что-то

4
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DoramaMoe DoramaMoe

С помощью донатов в РФ что-только не спонсировали: и храмы, и армию, и медицину. У населения есть деньги на игры точно. Почему не идёт краудфандинг? Самые известные площадки как-то тухло.

4
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Pavel Petel

Вклады населения направить на развитие отечественного геймдева.

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