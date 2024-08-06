Мало денег, кадров и работодателей: как обстоят дела на рынке игровой разработки в России

Раньше, чтобы делать игру, обращались в профильный фонд, который разбирается в играх: пишешь им проект, а они тебе дают деньги и поэтапно финансируют по «пайплайну». Таких фондов больше нет. <...>

Ни о каком росте нельзя говорить, пока в России снова не будут инвестировать в игры: не капля в море, а вот прямо так, что почти каждый богач со своим фондом искал бы видеоигровые проекты и финансировал их в России.

