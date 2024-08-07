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Евгения Евсеева
Деньги

День 896: число слияний и поглощений компаний в России за первую половину 2024 года упало на 21%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 августа: доллар — 85,16 рубля (на 21 копейку больше, чем 6 августа), евро — 93,02 рубля (на 3 копейки меньше).

Кто и как адаптируется

Бывших сотрудников российской «дочки» Oracle пытаются через суд обязать вернуть в конкурсную массу для банкротства денежные премии, которые компания выплачивала им в 2022 году, пишет РБК.

В Минпромторге заявили «Ведомостям», что ведомство ведёт работу с Минфином по вопросу продления льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности. Решение уже принято «на самом высоком уровне», говорят в министерстве.

Какие есть проблемы и трудности

К середине 2024 года сетевые кибератаки усилились как по длительности — в пиковые моменты они доходят до 72 часов,— так и по мощности, то есть числу задействованных в них ботов. Как выяснил «Коммерсантъ», больше всего DDoS-атак во втором квартале совершили на компании в области финтеха, электронной коммерции, ИТ и телеком-рынка.

Контекст

Количество сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) по итогам первого полугодия 2024 года сократилось на 21% год к году, следует из отчёта по рынку M&A, подготовленного агентством AK&M. В январе-июне 2024 года заключили 219 сделок против 277 сделок за первую половину 2023-го. Их суммарная стоимость тоже снизилась: с $24,55 млрд (первое полугодие 2023-го) до $21,39 млрд.

Продажи стоматологических услуг в первой половине 2024 года в России выросли на 20%, до 263 млрд рублей, следует из подсчётов DentalData. Россияне стали чаще обращаться к стоматологам, но выбор всё больше делают в пользу менее дорогостоящих технологий, отмечают участники рынка.

Вероятность скорой рецессии в США выросла до 25%. Это может стать ключевым фактором охлаждения экономического роста в мире, что повлияет и на Россию. В какой мере и по каким каналам может оказываться это влияние — в материале РБК.

Принадлежащая «Ростеху» компания «Росэлектроника» выставила на продажу 100% акций АО «Спецмагнит». Этой компании принадлежит участок на 1,89 га, а также здания и помещения на 17,5 тысячи м² на бывшей территории Владыкинского механического завода, который ещё в 2017 году признали банкротом.

Новости предыдущего дня, 6 августа — здесь.

#новости

17
17 комментариев
Вадим Д.

Вернуть премии, полученные два года назад? А сами не хотят туда же скинуться?
Отборная бредятина.

3
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Толбаджин Рассекаев

Новость куцая, редактор поленился разобраться в вопросе.

Заявление о банкротстве представительства Oracle подал КРОК 22.12.2022.
Премии и золотые парашюты, скорее всего, выплачивались до закрытия финансового года, то есть до 28-30.12.2022.
Так что все эти выплаты вполне могут быть оценены как попытка менеджмента вывести активы из конкурсной массы (читай, выплатить их самим себе в виде премий)

4
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Запопу Кусь

Всем доброе утро! 🤗😊💕
Продуктивного дня! 💪✌💯

1
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Carnivora

Говна поешь, ботяра

6
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S.Capusta

Какой прекрасный день! Какой прекрасный пень!

3
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Вячеслав Ревенко
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Вадим Д.

Количество слияний и поглощений по итогам первого полугодия 2024 года сократилось на 21%WB как раз красиво слился, но статистику не улучшил.

1
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