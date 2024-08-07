День 896: число слияний и поглощений компаний в России за первую половину 2024 года упало на 21%

К середине 2024 года сетевые кибератаки усилились как по длительности — в пиковые моменты они доходят до 72 часов,— так и по мощности, то есть числу задействованных в них ботов. Как выяснил «Коммерсантъ», больше всего DDoS-атак во втором квартале совершили на компании в области финтеха, электронной коммерции, ИТ и телеком-рынка.
Вернуть премии, полученные два года назад? А сами не хотят туда же скинуться?
Отборная бредятина.
Новость куцая, редактор поленился разобраться в вопросе.
Заявление о банкротстве представительства Oracle подал КРОК 22.12.2022.
Премии и золотые парашюты, скорее всего, выплачивались до закрытия финансового года, то есть до 28-30.12.2022.
Так что все эти выплаты вполне могут быть оценены как попытка менеджмента вывести активы из конкурсной массы (читай, выплатить их самим себе в виде премий)
Всем доброе утро! 🤗😊💕
Продуктивного дня! 💪✌💯
Говна поешь, ботяра
Какой прекрасный день! Какой прекрасный пень!
Количество слияний и поглощений по итогам первого полугодия 2024 года сократилось на 21%WB как раз красиво слился, но статистику не улучшил.