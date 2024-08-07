День 896: число слияний и поглощений компаний в России за первую половину 2024 года упало на 21%

К середине 2024 года сетевые кибератаки усилились как по длительности — в пиковые моменты они доходят до 72 часов,— так и по мощности, то есть числу задействованных в них ботов. Как выяснил «Коммерсантъ», больше всего DDoS-атак во втором квартале совершили на компании в области финтеха, электронной коммерции, ИТ и телеком-рынка.