«Т-Банк» запустил сервис выездной верификации клиентов для бизнеса

Услуга пригодится компаниям, которым нужно проверить персональные данные клиентов, но нет для этого возможности. «Т-Банк» запустил сервис для полного подтверждения личности для «Т‑ID» — он нужен, чтобы совершать сделки на сайтах объявлений, устроиться на работу, получить посылку без паспорта и другого.Чтобы воспользоваться сервисом выездной идентификации, нужно оставить заявку на сайте банка или его партнёров. После этого представитель «Т-Банка» приедет в удобное пользователю место в течение получаса — точное время будет зависеть от населённого пункта и точки для встречи. Услуга доступна всем — не только клиентам банка. После этого клиент стороннего бизнеса, который прошёл идентификацию, сможет пользоваться «Т‑ID» на сайте или в приложении партнёра.В банке считают, что услуга будет полезна для юрлиц — финансовых, страховых, банковских и других организаций, которым нужна процедура идентификации клиента, но нет ресурсов для её организации.#новости #тбанк
Я стал ИП в ТБанк - мне за это дали хрен
Позвонил Альфа-Банк и предложил премиальные условия, перешел в Альфу
ТБанк не переживет 2030!
Точка банк, лучший банк с которым приходилось работать.
ТБанк постепенно скатывается
Это да. Парадоксально, как в начале 2010 Тиньков обошел Альфу, а теперь все происходит ровно наоборот.
🫡теперь так называется - «Выездная верификация»
Лучше бы они наконец починили настройки камеры для QR-сканеров на 15х про максах, это пиздец, то хрен наводится, теперь суммы на оплату другие показывает 🤡
Лучше Точки банков для ИП не знаю (комментарий не проплачен, но если Точка захочет скинуть за него денег, я не откажусь:))