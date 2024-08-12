В Россию за два года ввезли $2,27 млрд в долларовых и евровых банкнотах — Reuters

Несмотря на то, что в марте 2022 года США и ЕС запретили поставку своих купюр в Россию.Об этом сообщило Reuters со ссылкой на таможенные данные от неназванного коммерческого поставщика, которые охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года (тем временем вывезли с февраля 2022-го по «конец» 2023 года всего $98 млн).Среди государств, откуда купюры якобы отправляли в Россию, — ОАЭ и Турция. Больше четверти ввезли банки. В их случае свыше 50% пошло на оплату драгметаллов.Основным декларантом Reuters назвало «Аэро-Трейд» (оказывает услуги беспошлинной торговли в аэропортах). За указанный период она задекларировала около $1,5 млрд. Все сделки оформляли как «обмен или выручку от торговли на борту». В одной из поставок на €20 млн фигурировала «Ив Роше Восток» — «дочка» французской косметической Groupe Rocher.В «Аэро-Трейд» усомнились в подлинности данных и отказались от дальнейших комментариев. Groupe Rocher заявила, что ни она, ни дочерняя структура не сотрудничали с «Аэро-Трейд» и никогда не пытались обойти санкции.В другой транзакции участвовали «Витабанк» и турецкая Demaş Kuyumculuk, занимающаяся торговлей золотом и серебром. Как объясняет источник, близкий к турецкой компании, так стороны пытались выполнить долгосрочные контракты, заключённые до введения санкций. Других вариантов избежать репутационных рисков и штрафов по договорам не было. Demaş Kuyumculuk не проводит такие сделки с третьего квартала 2023 года.Среди крупнейших импортёров в документах указаны структуры «Ростеха», но какие — Reuters не уточняет.Российский ЦБ и Минфин США не ответили на запросы Reuters. В Еврокомиссии объяснили, что не комментируют частные случаи, но подчеркнули: Евросоюз следит за транзакциями и реагирует на те, что вызывают подозрения.#новости
Всё 🤷♂️ пусть ахают теперь, а то привыкли жить припеваюче за счёт руссо-туристо привыкшего расплачиваться их наличными деньгами вывезенным из России 🇷🇺
Как только ЦБ запустит возможности майнинга крипто-рубля, тогда их технологический фондовый рынок совершит лёгкую просадку вниз, по типу той что недавно произошла в Японии и завершилась в кошельках Уолл-стрит ⚡
Зачем им эта бесполезная бумажка, которой уже вот-вот, уже совсем скоро, точно хана?
А из россии? 😀
В статье же написано.
ввезли *мигрантов
Ага, структуры Ростеха, понятно.
Но что там к чему — история мутная.