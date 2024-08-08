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Полина Лааксо
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Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России

Пока они могут открыть только дочерние банки и представительства, уточнял ЦБ.

  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Для запуска у банка должно быть разрешение на банковскую деятельность в своей стране, которому не менее трёх лет. Кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня, установленного ЦБ.
  • Открыть можно только один филиал — с полным наименованием на русском языке. Иностранцами могут быть не более половины работников. А ЦБ вправе назначить туда своего представителя.
  • Так как цель — развитие системы международных расчётов и привлечение иностранных инвестиций, — филиалы не смогут проводить операции с физлицами и ИП. Исключение — денежные переводы без открытия банковского счёта и купля-продажа валюты.
  • Заниматься производственной, торговой, а также страховой деятельностью нельзя. Зато можно открывать и вести счета юрлиц; проводить для них денежные переводы, лизинговые операции, инкассацию средств, векселей, платёжных и расчётных документов; заниматься кассовыми обслуживанием юрлиц; сдавать в аренду помещения и сейфы для хранения ценностей.
  • Через филиал иностранный банк также сможет работать на рынке ценных бумаг.
Владимир Путин. Источник фото: «РИА Новости»
Владимир Путин. Источник фото: «РИА Новости»

#новости #банки #законы

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