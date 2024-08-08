Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России

Пока они могут открыть только дочерние банки и представительства, уточнял ЦБ.Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Для запуска у банка должно быть разрешение на банковскую деятельность в своей стране, которому не менее трёх лет. Кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня, установленного ЦБ.Открыть можно только один филиал — с полным наименованием на русском языке. Иностранцами могут быть не более половины работников. А ЦБ вправе назначить туда своего представителя.Так как цель — развитие системы международных расчётов и привлечение иностранных инвестиций, — филиалы не смогут проводить операции с физлицами и ИП. Исключение — денежные переводы без открытия банковского счёта и купля-продажа валюты.Заниматься производственной, торговой, а также страховой деятельностью нельзя. Зато можно открывать и вести счета юрлиц; проводить для них денежные переводы, лизинговые операции, инкассацию средств, векселей, платёжных и расчётных документов; заниматься кассовыми обслуживанием юрлиц; сдавать в аренду помещения и сейфы для хранения ценностей.Через филиал иностранный банк также сможет работать на рынке ценных бумаг. Владимир Путин. Источник фото: «РИА Новости»#новости #банки #законы
JPMorgan, HSBC, Bank of America, BNP, City, ICBC прямо сейчас:
Кринжовый коммент бро
В очередь сукины дети, в очередь!
🥹
А в отставку когда?
Когда до Москвы дойдут