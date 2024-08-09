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Деньги

День 898: лётные испытания импортозамещённого самолёта МС-21 начнутся до конца 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.ixbt.com/news/2024/08/05/21-boeing-737-30-airbus-a320.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ixbt.com</a>
Источник: ixbt.com

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 86,56 рубля (на 61 копейку больше, чем 8 августа), евро — 94,13 рубля (на 29 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Лётные испытания импортозамещённого самолёта МС-21 начнут до конца 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе изготовителя самолёта, компании «Яковлев».

Минфин направил производителям пива письмо с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на этот напиток из «недружественных» стран с текущих €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр, узнал «Ъ». В письме указывается, что с предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни», созданный в 2023 году группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken.

Арбитражный суд Московской области принял решение об удовлетворении иска Минпромторга о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российской «дочке» — табачном дистрибьюторе «Мегаполис», пишет «Интерфакс».

Какие есть проблемы и трудности

Планы по выпуску почти 1000 гражданских самолётов, заложенные комплексной программой развития авиаотрасли до 2030 года, могут быть пересмотрены в сторону сокращения, рассказали «Ъ» источники в отрасли. По их словам, речь даже может пойти о создании новой стратегии вместо корректировки прежней программы.

Контекст

Российский рынок мобильных игр в первом полугодии 2024 года снизился на 2,3% год к году и составил 1,18 млрд загрузок из App Store и Google Play. При этом на Google Play приходится 88% всех загрузок, приводят статистику Data.ai «Ведомости».

Более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на связанные с Россией компании, 54% хотят сменить компанию на зарубежную. Об этом свидетельствуют данные опроса ИТ-рекрутингового агентства NewHR, пишут «Ведомости». Только 27% мигрантов работают в зарубежных компаниях: 23% — в международных, 4% — в локальных. NewHR опросила 4952 ИТ-специалиста, 47% которых находятся в России, а 53% — за рубежом.

Новости предыдущего дня, 8 августа — здесь.

#новости

3
3 комментария
Максим Иванов

20 версий назад

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Слегка Придурковатый

"Минфин направил производителям пива письмо с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на этот напиток из «недружественных» стран с текущих €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр"

Дайте-ка угадаю ответ производителей пива: "Уважаемый Минфин, повышай хоть до €1488 за литр!".

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Вадим Д.

Когда там тысячи новеньких МС-21 должны начать бороздить?
Чтобы десятилетием не ошибиться.

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