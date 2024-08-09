День 898: лётные испытания импортозамещённого самолёта МС-21 начнутся до конца 2024 года

Минфин направил производителям пива письмо с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на этот напиток из «недружественных» стран с текущих €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр, узнал «Ъ». В письме указывается, что с предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни», созданный в 2023 году группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken.