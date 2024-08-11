День 900: Роскомнадзор потребовал от App Store объяснить причины удаления Rutube

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Главное за следующий день, 12 августа — здесь. Это текст от 11 августа.Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 10-12 августа: доллар — 87,99 рубля (на 1,43 рубля больше, чем 9 августа), евро — 95,18 рубля (на 1,05 рубля больше).ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если будет сомневаться, что инфляция в стране замедляется. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%.в ответ на вопрос — при каких условиях ЦБ может поднять ставку до 20%Кто и как адаптируетсяРоскомнадзор направил письмо администрации App Store с требованиями снять все ограничения с приложения Rutube и разъяснить причины его удаления из App Store, заявили «РИА Новости в ведомстве».Новости предыдущего дня, 10 августа — здесь. #новости
А РКН не хочет рассказать почему заблокировали ютуб, показать официальный документ, причину?
А причём тут РКН? Просто оборудование устарело.
Их-там-нет 2.0
А я тебе объясню - ютуб заблокировали не соблюдение законодательства РФ, на которой сервис работает. Причина блокировки рутуба?
Пока еще не только, но.
это всё треклятые сервера, что вы тут такое говорите
Ну да ну да, именно они и покажут? мне интересно перед кем, перед народом что ли?
чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%