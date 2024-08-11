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Евгения Евсеева
Деньги

День 900: Роскомнадзор потребовал от App Store объяснить причины удаления Rutube

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 12 августа — здесь.

Это текст от 11 августа.
День 900: Роскомнадзор потребовал от App Store объяснить причины удаления Rutube

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 августа: доллар — 87,99 рубля (на 1,43 рубля больше, чем 9 августа), евро — 95,18 рубля (на 1,05 рубля больше).

ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если будет сомневаться, что инфляция в стране замедляется. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».

Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%.

в ответ на вопрос — при каких условиях ЦБ может поднять ставку до 20%

Кто и как адаптируется

Роскомнадзор направил письмо администрации App Store с требованиями снять все ограничения с приложения Rutube и разъяснить причины его удаления из App Store, заявили «РИА Новости в ведомстве».

Новости предыдущего дня, 10 августа — здесь.

#новости

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463 комментария
Станислав

А РКН не хочет рассказать почему заблокировали ютуб, показать официальный документ, причину?

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Рулон Абоев

А причём тут РКН? Просто оборудование устарело.

Их-там-нет 2.0

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1
Ответить
Кобзев

А я тебе объясню - ютуб заблокировали не соблюдение законодательства РФ, на которой сервис работает. Причина блокировки рутуба?

23
8
Ответить
Константин

Пока еще не только, но.

Ответить
лука

это всё треклятые сервера, что вы тут такое говорите

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Никита Лукьянов

Ну да ну да, именно они и покажут? мне интересно перед кем, перед народом что ли?

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Дойная Корова

чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%

72
8
Ответить