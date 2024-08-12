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Таня Боброва
Деньги

День 901: банки снизили кредитование бизнеса в иностранной валюте, приложение «Ингосстрах Банка» пропало из App Store

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «<a href="https://yandex.ru/maps/org/ingosstrakh_bank/1008181364/gallery/?ll=60.613960%2C56.830912&amp;photos%5Bbusiness%5D=1008181364&amp;photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A2a0000018c58b1c1fe2e499a965845b7a806&amp;z=15" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс Карты</a>»
Источник: «Яндекс Карты»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 августа: доллар — 87,99 рубля (на 1,43 рубля больше, чем 9 августа), евро — 95,18 рубля (на 1,05 рубля больше).

В июне 2024 года российские банки снизили кредитование бизнеса в иностранной валюте, следует из статистики ЦБ, которую проанализировал РБК. За месяц они предоставили клиентам валютные ссуды на 420,9 млрд рублей, или 34,99 млрд юаней (после санкций с 2022-го валютное кредитование стало преимущественно юаневым). По сравнению с маем выдачи упали на 27,6%.

9 августа 2024 года «Почта-банк» официально известил своих ипотечных партнёров о завершении ипотечного кредитования, рассказали собеседники «Ъ». По данным газеты, выдача ипотечных кредитов прекратится с сентября.

Мобильное приложение «Ингосстрах Банка» пропало из App Store, убедился Frank Media. На сайте банке висит объявление, что приложение недоступно в магазине Apple, уже скачанные приложения работают.

Какие есть проблемы и трудности

Абоненты региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google, узнал «Ъ». В связи с этим профильные ассоциации просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов.

Контекст

С 2022 года правоохранительные органы России провели 84 мероприятия по изъятию собственности или обращению взыскания на активы российских и иностранных лиц, приводит Forbes данные адвокатского бюро NSP. В 72 случаях активы уже утрачены собственниками, ещё по двум делам состоялись заседания, но нет информации о решениях. В 10 — владельцы продолжают борьбу за свои права на имущество.

Российские крупные и средние предприятия в 2023 году потратили на создание и приобретение ПО 329 млрд рублей — на 6% больше, чем годом ранее. Согласно данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza — это рекордное значение за историю наблюдений, пишет ТАСС.

Как следует из предоставленного «Ъ» исследования консалтинговой компании в сфере недвижимости Nikoliers, по итогам 2024 года объём ввода гостиниц по всей России вырастет более чем в два раза год к году, до 3000 номеров.

Новости предыдущего дня, 11 августа — здесь.

#новости

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44 комментария
Слегка Придурковатый

"Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов"

Давай, Максут, твой выход. Не забудь сказать, что это вражеский Гугол во всём виноват.

10
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Иванов Иван

вражеский Гугол во всём виноват.Подрывает стабильность. Специально замедляет интырнет у тех кто патриотично настроен.

1
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Нейрослав Жепетеев

Максут как бабка из советских мультфильмов. Под конец всегда расскажет и закроет ставни.

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Вадим Д.

правоохранительные органы России провели 84 мероприятия по изъятию собственности или обращению взыскания на активы российских и иностранных лицНовояз шагает по стране: красиво обозвали отжим и грабёж 👍🏻

4
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Vlad

"Донастройка налоговой системы" это ещё лучше, а то она расстроилась,,😓

2
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Вадим Чиняев

форбс не читать, коменты строчить

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Alex Nosov

Абоненты региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google, узнал «Ъ». В связи с этим профильные ассоциации просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов.Внезапно оказалось, что если не интересующимся политикой хомячкам не объяснить своевременно как очередной ананас в их жопе благоприятно скажется на их жизни, то они, сами того не подозревая, могут устроить небольшой бунт.

4
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