В июне 2024 года российские банки снизили кредитование бизнеса в иностранной валюте, следует из статистики ЦБ, которую проанализировал РБК. За месяц они предоставили клиентам валютные ссуды на 420,9 млрд рублей, или 34,99 млрд юаней (после санкций с 2022-го валютное кредитование стало преимущественно юаневым). По сравнению с маем выдачи упали на 27,6%.
"Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов"
Давай, Максут, твой выход. Не забудь сказать, что это вражеский Гугол во всём виноват.
вражеский Гугол во всём виноват.Подрывает стабильность. Специально замедляет интырнет у тех кто патриотично настроен.
Максут как бабка из советских мультфильмов. Под конец всегда расскажет и закроет ставни.
правоохранительные органы России провели 84 мероприятия по изъятию собственности или обращению взыскания на активы российских и иностранных лицНовояз шагает по стране: красиво обозвали отжим и грабёж 👍🏻
"Донастройка налоговой системы" это ещё лучше, а то она расстроилась,,😓
форбс не читать, коменты строчить
Абоненты региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google, узнал «Ъ». В связи с этим профильные ассоциации просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов.Внезапно оказалось, что если не интересующимся политикой хомячкам не объяснить своевременно как очередной ананас в их жопе благоприятно скажется на их жизни, то они, сами того не подозревая, могут устроить небольшой бунт.