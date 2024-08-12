День 901: банки снизили кредитование бизнеса в иностранной валюте, приложение «Ингосстрах Банка» пропало из App Store

С 2022 года правоохранительные органы России провели 84 мероприятия по изъятию собственности или обращению взыскания на активы российских и иностранных лиц, приводит Forbes данные адвокатского бюро NSP. В 72 случаях активы уже утрачены собственниками, ещё по двум делам состоялись заседания, но нет информации о решениях. В 10 — владельцы продолжают борьбу за свои права на имущество.