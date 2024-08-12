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Артур Томилко
Деньги

Приложение «Ингосстрах Банка» пропало из App Store

Владеющая банком страховая компания «Ингосстрах» с июня 2024 года находится под санкциями Великобритании.

  • На удаление приложения «Ингосстрах Банка» их магазина Apple обратило внимание Frank Media.
  • В банке подтвердили информацию и посоветовали клиентам не удалять уже установленное приложение. Оно продолжит работать.
  • Страховая компания «Ингосстрах», которая владеет банком, в июне 2024 года попала под санкции Великобритании. Другие страны, включая США, пока не вводили санкции против организации.
  • «Ингосстрах Банк» занимается розничным и корпоративным кредитованием, пишет Frank Media. Региональная сеть банка включает 20 точек продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.

#новости #ингосстрахбанк #appstore

9
9 комментариев
ChatGPT в Телеграм

Когда Apple свой магазин пофиксит? У них постоянно пропадают полезные приложения.

1
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Владимир Егоров

Да нет, VPN-ы есть. Один даже в топ-1 по скачиваниям. Так что всё в порядке.

1
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Невкусно и грустно

Денег на сервера для кеширования нет %(

1
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Я сказал свое имя машине

Да и хуй с ним.
PS. А разве у них был банк?

1
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Максим Ростокин

Живее всех живых, у меня там сейчас открыт электронный кошелёк

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Дмитрий Зима

не ужели это достойно отдельной новости?

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Иван Иванов

ну а как ты еще об этом узнаешь?

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