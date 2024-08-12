Приложение «Ингосстрах Банка» пропало из App Store

Владеющая банком страховая компания «Ингосстрах» с июня 2024 года находится под санкциями Великобритании. На удаление приложения «Ингосстрах Банка» их магазина Apple обратило внимание Frank Media.В банке подтвердили информацию и посоветовали клиентам не удалять уже установленное приложение. Оно продолжит работать.Страховая компания «Ингосстрах», которая владеет банком, в июне 2024 года попала под санкции Великобритании. Другие страны, включая США, пока не вводили санкции против организации.«Ингосстрах Банк» занимается розничным и корпоративным кредитованием, пишет Frank Media. Региональная сеть банка включает 20 точек продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.#новости #ингосстрахбанк #appstore
Когда Apple свой магазин пофиксит? У них постоянно пропадают полезные приложения.
Да нет, VPN-ы есть. Один даже в топ-1 по скачиваниям. Так что всё в порядке.
Денег на сервера для кеширования нет %(
Да и хуй с ним.
PS. А разве у них был банк?
Живее всех живых, у меня там сейчас открыт электронный кошелёк
не ужели это достойно отдельной новости?
ну а как ты еще об этом узнаешь?