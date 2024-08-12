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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ повысил курс доллара на 13 августа 2024 года почти на 2 рубля

С 87,992 рубля за $1 до 89,947 рубля.

  • Официальный курс евро на ту же дату составил 96,685 рубля — на 1,5 рубля больше, чем 12 августа 2024 года.
  • С 13 июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.
  • Регулятор поменял порядок процедуры, когда Мосбиржа попала под санкции США. Площадке тогда пришлось приостановить торги долларом и евро, а ЦБ — гонконгским долларом.
  • Курс юаня к рублю продолжают определять по рыночному курсу Мосбиржи. На 13 августа 2024-го он составил 11,857 рубля.
Источник фото: Ary News
Источник фото: Ary News

#новости #курсывалют

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19
19 комментариев
Максим Исаев

Курс доллара все больше похож на гороскоп. Типа сегодня астрологи объявили 89р за доллар, ракам и львам нужно быть внимательным на работе. Ну ок

11
3
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Запопу Кусь

Рынок мелкий - вот рубль и штормит. 💁‍♀️

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Вадим

Скоро рубль крепчать начнет
И доллару башку свернет!
Ведь даже в православном храме
Не расплатиться долярами!

4
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Максим Ростокин

Пока что от санкций стабильно выигрывают только китайцы

4
1
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умный человек
4
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Roman Roman

Наебулина & Co. на спекуляциях бабло бреют?

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Ginger Man

лол, ага ничего не случилось это просто набиулина играется )
если б она не игралась курс был бы 196.
ну он и будет, просто попозже )

5
1
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