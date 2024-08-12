ЦБ повысил курс доллара на 13 августа 2024 года почти на 2 рубля

С 87,992 рубля за $1 до 89,947 рубля.Официальный курс евро на ту же дату составил 96,685 рубля — на 1,5 рубля больше, чем 12 августа 2024 года.С 13 июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Регулятор поменял порядок процедуры, когда Мосбиржа попала под санкции США. Площадке тогда пришлось приостановить торги долларом и евро, а ЦБ — гонконгским долларом.Курс юаня к рублю продолжают определять по рыночному курсу Мосбиржи. На 13 августа 2024-го он составил 11,857 рубля.Источник фото: Ary News#новости #курсывалют
Курс доллара все больше похож на гороскоп. Типа сегодня астрологи объявили 89р за доллар, ракам и львам нужно быть внимательным на работе. Ну ок
Рынок мелкий - вот рубль и штормит. 💁♀️
Скоро рубль крепчать начнет
И доллару башку свернет!
Ведь даже в православном храме
Не расплатиться долярами!
Пока что от санкций стабильно выигрывают только китайцы
Наебулина & Co. на спекуляциях бабло бреют?
лол, ага ничего не случилось это просто набиулина играется )
если б она не игралась курс был бы 196.
ну он и будет, просто попозже )