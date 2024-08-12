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Артур Томилко
Деньги

«БКС Мир Инвестиций» с 13 августа 2024 года приостановит ввод и вывод юаней с брокерских счетов

Брокер объяснил решение «усложнением расчётов между участниками биржевых торгов».

  • Клиенты «БКС Мир Инвестиций» с 13 августа 2024 года не смогут выводить юани с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе «БКС Банка», сообщила компания.
  • Внести юани на брокерский счёт также будет нельзя. Клиентам останется доступна покупка и продажа юаней на бирже. Срок действия ограничений в БКС не назвали.
  • Мера не затронет клиентов «БКС Банка». Они по-прежнему смогут проводить операции с юанем со своих банковских счетов, включая ввод, вывод, обмен и внешние переводы.
  • Брокер объяснил решение «усложнением расчётов между участниками биржевых торгов в китайских юанях» и увеличением времени при переводе валюты.
  • «Райффайзенбанк» 9 августа 2024 года ввёл запрет на сделки с юанем. Клиенты банка не могут покупать и продавать китайскую валюту с брокерских счетов.

#новости #бкс

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5 комментариев
Анон Аноныч

Как так! Это же наши славянские братушки!!!😭😭😭

1
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Alexey V

Опять нож в псину

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