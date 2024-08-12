«БКС Мир Инвестиций» с 13 августа 2024 года приостановит ввод и вывод юаней с брокерских счетов

Брокер объяснил решение «усложнением расчётов между участниками биржевых торгов».Клиенты «БКС Мир Инвестиций» с 13 августа 2024 года не смогут выводить юани с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе «БКС Банка», сообщила компания.Внести юани на брокерский счёт также будет нельзя. Клиентам останется доступна покупка и продажа юаней на бирже. Срок действия ограничений в БКС не назвали.Мера не затронет клиентов «БКС Банка». Они по-прежнему смогут проводить операции с юанем со своих банковских счетов, включая ввод, вывод, обмен и внешние переводы.Брокер объяснил решение «усложнением расчётов между участниками биржевых торгов в китайских юанях» и увеличением времени при переводе валюты.«Райффайзенбанк» 9 августа 2024 года ввёл запрет на сделки с юанем. Клиенты банка не могут покупать и продавать китайскую валюту с брокерских счетов.#новости #бкс
Как так! Это же наши славянские братушки!!!😭😭😭
Опять нож в псину