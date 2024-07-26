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Таня Боброва
Деньги

День 902: суды чаще стали учитывать санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: iStock, hse.ru
Источник: iStock, hse.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 августа: доллар — 89,95 рубля (на 1,95 рубля больше, чем 12 августа), евро — 96,68 рубля (на 1,5 рубля больше).

Брокерские и управляющие компании стали получать от «Инвестиционной палаты» списки клиентов, которые имеют право на обмен замороженных иностранных бумаг. По словам источника «Ъ» в брокерской компании, было удовлетворено 23% заявок клиентов. В крупной УК рассказали, что по ПИФам заявки удовлетворены на 28%, по клиентам в доверительном управлении — на 22%.

Какие есть проблемы и трудности

Магазины электроники и производители смартфонов попросили правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного RuStore, узнал «Ъ». Под действие требований попадают, например, Apple и Samsung, которые не предустанавливают российский магазин приложений.

Кто и как адаптируется

«Базальт СПО» — разработчик российской ОС ALT Linux, которая используется в рабочих станциях, серверах и при создании виртуальной инфраструктуры, — зарегистрировал товарный знак AltPhone. Как пояснили РБК в компании, так будет называться мобильная операционная система, над которой она работает.

Контекст

Налоговые органы всё чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введённые против России, её граждан и компаний, — это смягчающее обстоятельство при определении размера штрафов за налоговые нарушения. Об этом РБК рассказали юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение встречается и в решениях судов.

Новости предыдущего дня, 12 августа — здесь.

#новости

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22 комментария
Вадим Д.

Магазины электроники и производители смартфонов попросили правительство...Не желают, паразиты, скрепными телефонами на «отечественных» осях торговать?!

1
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Mr Black

Ресурсов дохрена,а своего почти ничего нет нихрена)))
Страна абсурда

1
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Слегка Придурковатый

Альтфон, значит. И чем он будет лучше Болгенофона?

1
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hikonomuro

Обои поскучнее

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Олег Железнов
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Согласовано

«Базальт СПО» - так то мы делаем разгонные блоки для военных спутников с ядерными реакторами, а смартфоны - это так, хобби, для души.

1
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Сергей Леопольдович

Для кошелька )

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