День 902: суды чаще стали учитывать санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений

Налоговые органы всё чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введённые против России, её граждан и компаний, — это смягчающее обстоятельство при определении размера штрафов за налоговые нарушения. Об этом РБК рассказали юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение встречается и в решениях судов.