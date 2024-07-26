День 902: суды чаще стали учитывать санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений

«Базальт СПО» — разработчик российской ОС ALT Linux, которая используется в рабочих станциях, серверах и при создании виртуальной инфраструктуры, — зарегистрировал товарный знак AltPhone. Как пояснили РБК в компании, так будет называться мобильная операционная система, над которой она работает.
Магазины электроники и производители смартфонов попросили правительство...Не желают, паразиты, скрепными телефонами на «отечественных» осях торговать?!
Ресурсов дохрена,а своего почти ничего нет нихрена)))
Страна абсурда
Альтфон, значит. И чем он будет лучше Болгенофона?
Обои поскучнее
«Базальт СПО» - так то мы делаем разгонные блоки для военных спутников с ядерными реакторами, а смартфоны - это так, хобби, для души.
Для кошелька )