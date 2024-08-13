ЦБ аннулировал банковскую лицензию российской «дочки» American Express по её же запросу

ООО «Америкэн Экспресс Банк» добровольно ликвидируют.По величине активов организация занимала 300 место в российской банковской системе, отметил регулятор.Банку назначили ликвидатора. В системе страхования вкладов он не участвовал.Источник фото: Frank Media«Америкэн Экспресс Банк» принадлежит американской компании American Express. Его зарегистрировали в 2005 году. В 2006 году он получил лицензию ЦБ на банковские операции, а в 2008 году начал работу в стране.Основным продуктом банка был корпоративный кредитный счёт American Express Business Travel Account, говорил «Ъ» бывший председатель правления банка Алексей Маслов. По его словам, то был «инновационный инструмент, предоставляющий клиентам возможность как получения кредита, так и внедрения системного решения, позволяющего обеспечить контроль и оптимизацию корпоративных расходов».К началу 1990-х российский офис American Express занимался в основном туристическими услугами, поэтому и корпоративные счета пользовались особой популярностью у турфирм. К 2022 году примерно 60% российских туркомпаний использовали American Express Business Travel Account для бронирования отелей, а также авиа- и железнодорожных билетов.В марте 2022 года American Express приостановила работу в России и прекратила сотрудничество с подсанкционными банками. Среди партнёров был, например, «Сбер», который в 2021 году начал принимать карты American Express в терминалах и банкоматах. Сами карты выпускал банк «Русский стандарт».В мае 2024 года Владимир Путин разрешил «Американ Экспресс Банку» провести ликвидацию. Одобрение потребовалось, потому что в 2022 году банк включили в список кредитных организаций, которые без этого не могут проводить сделки с долями и акциями в уставном капитале. Заявление о ликвидации банк подал в июле.#americanexpress #новости
надо сохранить эту картинку
Странный заголовок, как бы обвиняющий ЦБ. 💁♀️
Хотя инициатор - американцы. 💁♀️
по-моему заголовок супер корректный, на 100% отражает что произошло
ЦБ аннулировал банковскую лицензию российской «дочки» American Express по её же запросуВроде все прописано. Или 30 минут назад по-другому было?
это вам все кажется
Скрепно